Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Menajerimi Ara 2. bölüm full tek parça izle, Menajerimi Ara son bölüm izle, Menajerimi Ara dizisi son bölüm Star TV... Sezon dizilerinin yavaş yavaş ekranlara gelmeye başladığı günlerde en çok dikkat çeken yapımlar arasında Menajerimi Ara da yer alıyor. Kadrosunda Canan Ergüder, Barış Falay ve Fatih Artman gibi isimlere yer veren dizide aynı zamanda birçok genç oyuncu da yer alıyor. Radyo Televizyon bölümünden mezun olan Dicle'nin iş arama serüvenini ve sonrasında yaşadıklarını ele alan dizide bu hafta neler olacak? Menajerimi Ara son bölüm izle, Menajerimi Ara 2. bölüm full izle, Menajerimi Ara 3. bölüm fragmanı gibi merak edilenler sizlerle...

MENAJERİMİ ARA 2. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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MENAJERİMİ ARA 1.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpek balıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal… Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak?

Bu sırada Ego Ajans yeni maceralarla çalkalanmaktadır. Çınar’ın oyuncusu Tuba Büyüküstün, yurtdışından çok önemli bir yönetmenden film teklifi almıştır ve daha şimdiden bütün sektör bunu konuşmaya başlamıştır bile… Ama ne yazık ki Çınar’ın hiç hesaba katmadığı bir sorun çıkar ortaya… Çınar bu sorunu çözmeye çalışırken Feris de yeni asistanını tanımaya ve ona güvenip güvenemeyeceğini tartmaya çalışır. Bu esnada Dicle, bilmeden Feris’in yeni starı Barış’la tanışır ve beklenmedik bir maceraya atılmak zorunda kalır, acaba buna Feris ne diyecek?