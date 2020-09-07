Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefirin Kızı 18. bölüm full tek parça izle, Sefirin Kızı yeni sezon ilk bölüm star izle, Seferin Kızı tek parça izle, Seferin Kızı son bölüm tekrar izle! Ekranların sevilen dizileri yeni sezona bir bir merhaba diyor! Hem reytinglerde başarılı bir sonuç elde eden hem de sosyal medyada çok konuşulan dizi Sefirin Kızı, 7 Eylül akşamı 18. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanları izleyicileri oldukça heyecanlandırdı! Gediz, aşkını itiraf edecek mi? Sancar, Nare'yi konağa mı götürüyor? Nare neler yaşayacak, Gediz neler yapacak? Seferin Kızı 18 bölüm full izle, tek parça izle, Sefirin Kızı son bölüm full star tv! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tüm detaylar haberimizde...

SEFİRİN KIZI 18. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”

Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?

SEFİRİN KIZI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Melek kaybolunca velayet davası ertelenmiştir. Önce kızlarını bulup sonra onun için savaşa gireceklerdir.

Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek’in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz’i tüm bu olayların ortasına taşır.

Nare çocuğunu ararken, Akın’ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman’dan Melek’i kullanarak Nare’yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman’ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar’ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur.

Melek bulunacak mı? Nare kaçırılacak mı? Sancar o denizin dibinde boğulacak mı?

Denizin dibinde onlar çocukken başlayan bu sevda, şimdi bir çocukları varken yine denizin dibinde mi son bulacak?