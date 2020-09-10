Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Çal Kapımı 9. bölüm full tek parça izle, Sen Çal Kapımı 9. bölüm izle FOX! Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı, ekranlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor! Yayınlanan fragmanları milyonlarca kez izlenen dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyordu. Eda ile Serkan'ın arasında neler olacak? Eda'nın kalbini oldukça kıran Serkan, yanlışından dönüp Eda'nın gönlünü alabilecek mi? Serkan Bolat'ın özrünü Eda Yılmaz kabul edebilecek mi? Sen Çal Kapımı 9 Eylül'de yayınlanan 9. yeni bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitledi! Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm izle, Sen Çal Kapımı yeni fragman izle, Sen Çal Kapımı 9. bölüm full tek parça izle fox gibi araştırılan konulara dair detaylar sizlerle

SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda’nın gönlünü almak ister ama Eda’yı bulmak kolay olmayacaktır. Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince, bu kez Serkan ona kelepçe takar. Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda’nın beklentisi çok daha basittir. Baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda ikisi de birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başlarlar. Ama ikisi de ne yaparlarsa yapsınlar sözleşmenin bittiğinin farkına vardıklarında her şey değişecektir.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİNİN KONUSU NE?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.