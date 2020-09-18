Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşlara göre de dış unsurlar ülkeye sürekli ekonomik darbe vurmaya çalıştığını söylüyor. Yapılan pek çok ankette vatandaş, dış ülkelerin ekonomik savaş açtığı görüşünde. Sürekli uygulanan politikalarla ülkemizin ekonomisine peşkeş çekilmek isteniyor. Ancak insanlar ve devlet bunun farkında.

Ekonominin bir güçlü ayağı da sağlık turizmi. Son yıllarda Türkiye’nin adı sağlık turizmiyle de sıkça anılmaktadır. 2000 senesinden sonra atılan adımlarla birlikte Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika gibi ülkelerden insanlar gelmektedir. Bu gelen turistler gezi için değil sağlık için gelmektedir. Daha iyi imkanların olması nedeniyle Türkiye’yi tercih etmektedir. Bu yüzden sağlık turizmine karşı ilgi bir hayli fazla yaşanmaktadır.

Dış ülkelerin sergilediği ekonomik politikalara rağmen sağlık turizmi devam edebilmektedir. Kirli propaganda uygulamalarına karşın sağlık turizmi zirvesini yaşamaya devam ediyor. Hair Of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse’de sağlık turizminin önemine dikkat çekti. Ülkemizin bu alanda iyi bir yerde olduğunu vurgulayan Köse, asıl sıçramanın ileri ki dönemlerde yaşanacağını belirtti.

Devlet Sağlık Yatırımları İçin Teşviklere Devam Ediyor

Devlet, sağlık turizminde oldukça hassas davranıyor. Gerekli yerde teşvikler vererek işletmecilerin işlerini daha kolay hale getiriyor. İşlemlerin daha hızlı ve çabuk sonuçlanması için devlette kendine düşeni yeterince yapıyor. Birçok ülkenin bile devlet olarak yapamadığı imkanları özel sektör için sunabiliyor. Bu sayede sağlık turizmi daha çabuk gelişim gösteriyor

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmi hakkında uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli düzenlemeleri her dönem yapıyor. Herhangi bir problem yaşanmaması için koordineli bir şekilde ilerleme sağlanıyor. Hem turistlerin ülkeye geliş süreci hem de hastanelerde gördükleri tedavi üzerinde çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Hair Of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse de yürütülen bu çalışmaları yakından takip ediyor ve sağlık turizmin canlanması için gerekenleri yapıyor. Köse, bulunduğu kurumla beraber sağlık turizmi alanında ülkeye ciddi katkı sunuyor. Adem Köse; "Ekonomik tehditlere rağmen sağlık turizmi devam edebilir. Ülkenin ciddi bir sağlık turizmiyle ilgili potansiyele sahip." diyor.

Diğer yandan devlet pazara giriş, hasta yol, yurt dışı yanıtım, reklam tanıtım ve danışmanlık gibi pek çok pakette destek sağlıyor. Destek paketinin içeriğine göre % 50- %60 – 70 destekler veriliyor. . Yatırımcı olmak isteyen herkese devlet sahip çıkıyor.