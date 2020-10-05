Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 79. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle, Yasak Elma yeni sezon izle, Yasak Elma 80. yeni bölüm fragmanı! Yasak Elma 79. yeni bölümü ile 5 Ekim akşamı FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor! Entrikanın eksik olmadığı dizide son olarak Yıldız, Halit'in evlenme teklifini kabul etmiş ve Kerim'le yaşananlardan sonra yalıya taşınma kararı almıştı. Herkesi şoke eden karar sonrası neler olacak? Şahika, Ender ile Kaya'nın arasını daha da açıp boşanmalarını sağlayıp Ender'den kurtulabilecek mi? Yasak Elma'da heyecan sürüyor! Kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Barış Kılıç, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma son bölüm ile ilgili detaylar haberimizde! Yasak Elma 79. bölüm full izle, Yasak Elma yeni sezon son bölüm izle, Yasak Elma 5 Ekim son bölüm izle...

YASAK ELMA 79. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA 78. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender’in Kaya’ya söylediği yalanın ortaya çıkması, Şahika’nın ekmeğine yağ sürer. Kaya ve Ender’i ayırmak için planına Yiğit’i de alet eder. Yıldız’ın yalıya taşındığı gece Halit’in Kerim’i çağırması, Halit ve Yıldız’ın arasında gerginliğe sebep olur.

YASAK ELMA KERİM KİMDİR? (GÖKHAN ALKAN KİMDİR)

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolejileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret-Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan Gökhan Alkan'ın ilk televizyon deneyimi 2011 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren bir proje olan Muhteşem Yüzyıl ile olmuştur.

Gurbette Aşk, Kocamın Ailesi, Makas, Seviyor Sevmiyor dizilerinde rol alan Gökhan Alkan, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Zengin ve Yoksul dizinde Karan karakterine hayat vermektedir. Gökhan Alkan, 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve Yay burcudur.