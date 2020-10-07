Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuruluş Osman 2. sezon 28. Bölüm FULL tek PARÇA izle, Kuruluş Osman İKİNCİ sezon ATV izle, Kuruluş Osman tek parça izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle, Kuruluş Osman son bölüm izle, Kuruluş yeni sezon yeni bölüm izle, Kuruluş ATV canlı izle, Kuruluş 278. bölüm tek parça full hs izle, kuruluş tek part izle Baş rolünde Osman karakteri ile Burak özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi bir bölümle dönüyor. Nefesleri kesen sezon finali ile ekranlara veda eden dizi de ayrılık pandemi nedeniyle planlanandan daha uzun sürmüştü. Sevenleri heyecanla yeni bölüm Kuruluş Osman'nı beklerken yeni sezon ile hasret sona erdi. Reyting rekorları kıran efsane dizi kaldığı yerden devam ediyor.

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Merakla beklenen 28’inci bölümden yayınlanan ikinci tanıtım, Kuruluş Osman’ın yeni karakterlerine ve görkemli savaş sahnesine dair ipuçları verdi. Yapımcılığını, proje tasarımını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın, genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın yeni sezon açılışına, Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesi damga vuracak.