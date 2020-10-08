Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bir Zamanlar Çukurova 67. Bölümde Neler Olacak?

Demir, Züleyha’nın vurulduğu silahın Yılmaz’ın silahı olduğunu öğrenince Fekeli konağına baskına gidererk Züleyha’yı vurma sebebini öğrenmek istedikçe,

Müjgan ve Behice çıldırır! Duruma müdahale etmeye çalışan Fekeli birden o gece Behice’nin kolunda gördüğü kanı hatırlar! Behice, Demir gittikten sonra da Müjgan’ı savunarak herkesi suçlamaya devam eder. Fekeli, şüphelerini ona da söyler. Behice, mağduru oynamayı öğütlediği Müjgan’ı İstanbul’a götürmeye kalkar, herkese rest çekmeye karar vermiştir.

Yılmaz, Demir’i durdurmak için savcının kapısına kadar peşinden gider. Ama yine aralarında Züleyha dışında bir iktidar savaşı daha vardır! Yılmaz, Hünkar’ın hisselerini alarak holdinge girmek üzeredir! Demir bu gerçekle de savaşırken, aslında Yılmaz da Züleyha ile kaçma planlarının bozulmaması için elinden geleni yapmaya hazırdır.

Hünkar ve Fekeli, olan biten içinde daha çok buluşmaya dertleşmeye başlamıştır. Bu kadar olaydan sonra, dostlukları pekişmiştir ama bir yandan da kalplerinde küllenen sevgi yeniden yeşermek üzeredir!

Şermin ve Füsun’la dedikodu yaparak, hem kendilerini aklayan hem de konuşulanları öğrenen Behice, bir bilgiye daha ulaşır. Küçükken Fikret’in vücudu kaynar suyla yanmıştır. Fikret’in gerçekten Fekeli’nin mirasçısı olup olmadığını anlayabileceği bir bilgi vardır artık elinde!