Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evcil dostlarınızın eğitimi ile de bilgiler veren “Bizlere en çok sorulardan biri tuvalet eğitimidir. Evcil dostunuzu evinize getirdiğiniz ilk gün yapılacak en yanlış davranış, evin tamamında hareket etmesidir. Evinizde gezinen köpeğinizin kafası karışacak ve tuvaletini nereye yapacağını bilemeyecektir. Bu nedenle sizinle yaşamaya başladığı ilk günden itibaren, köpeğinize özel bir yaşam alanı oluşturun. Alanın sınırları belli olsun. Hazırladığınız alanda tuvaletini yapması için pedler, yatağı suyu ve mama kabı bulunmalıdır. Mama ve su kabını tuvalet pedlerinin yanına koymayın. Eğer bebek köpek sahiplendiyseniz, dişleri kaşınacağından diş kaşıyıcı oyuncaklar, pelüş oyuncak koymalısınız. Ödül mamalarını asla beslenme şekli olarak kullanmayın.” açıklamalarında bulundu.

Evde köpek beslemek isteyenler için tavsiyeler veren Can Paksoy “Köpeğinizin sizin komutlarınızı yerine getirmesini sağlayın. Evcil dostunuzun sizi dinlemesini sağlamak, hem sizin hem de onun hayatını kolaylaştıracaktır. Eğitim ile köpeğinizle aranızda bağ kurmanızı ve birlikte yaşamanızı kolaylaştırıyoruz. Verdiğimiz eğitimlerde asla köpeğinizin karakterinin değişmeyeceğini bilmelisiniz. İnsanlar da olduğu gibi köpeklerde de karakter özellikleri değişkendir ve kendilerine özgüdür. Biz verdiğimiz eğitimlerle size köpeğinizin temel bakımlarını nasıl yapacağınızı ve onları nasıl sağlıklı yetiştireceğinizin bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz. Evinde ya da bahçesinde bir köpeğin bakımı üstlenemeyecek olan kişilere asla sahiplendirme yapmıyoruz. Sahiplendirme sonrası gerekli takip ve kontrollerimiz mutlaka devam ediyor” dedi.

Can Paksoy, 1990 yılında köpeğine olan bağlılığı ve hayvan sevgisi neticesinde, profesyonel olarak Alman çoban köpeği eğitmeye başlamıştır. Tüm Irkların Türkiye’de ki tek eğitim danışmanıdır. Elit Yavru adını verdiği markasıyla bu alanda hizmet sağlamaktadır. Bu zamana kadar 30.000 binden fazla köpeğin eğitimi ve sağlıklı yetişmeleri için profesyonel destek sağlamıştır. Bu alanda eğitimleri devam etmektedir.