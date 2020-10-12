Yasak Elma 80. Bölüm Full Tek Parça İzle (Yasak Elma Son Bölüm İzle )

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 80. Bölüm Full Tek Parça İzle, Yasak Elma Son Bölüm Tekrar izle, Yasak Elma 81. Yeni Bölüm Fragmanı!​ FOX ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan ve birçok kaliteli yapımla yarışan Yasak Elma'da heyecan sürüyor! Kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Barış Kılıç, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma yeni bölümde neler olacak merakla bekleniyor. Son bölümde Şahika'nın Kaya ile Ender'e oynadığı oyunla ikili boşanmaya karar vermişti. Bu hafta neler olacak? Yasak Elma 80. Bölüm Full İzle, Yasak Elma Son Bölüm İzle, Yasak Elma 5 Ekim Son Bölüm Foz İzle...

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YASAK ELMA 79. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma 79.bölümüyle geçen hafta ekrana geldi. 79.bölümde Yıldız, Kaya ve Ender’i barıştırmak isterken Kerim olaydan uzak durmaya çalıştı. Ancak Şahika Kaya ve Ender’i birbirinden ayırmak için kusursuz bir planı devreye soktu.

YASAK ELMA KERİM KİMDİR? (GÖKHAN ALKAN KİMDİR)

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolejileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret-Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan Gökhan Alkan'ın ilk televizyon deneyimi 2011 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren bir proje olan Muhteşem Yüzyıl ile olmuştur.

Gurbette Aşk, Kocamın Ailesi, Makas, Seviyor Sevmiyor dizilerinde rol alan Gökhan Alkan, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Zengin ve Yoksul dizinde Karan karakterine hayat vermektedir. Gökhan Alkan, 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve Yay burcudur.