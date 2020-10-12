Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 99. Bölüm Full Tek Parça İzle, Çukur Son Bölüm Full İzle, Çukur 4. Sezon 6. Bölüm İzle, Çukur Sansürsüz 12 Ekim Yeni Bölüm Tek Parça, Çukur Yeni Sezon 6 bölüm! Çukur'da ipler geriliyor! Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Kubilay Aka gibi önemli isimleri bulunduran dizi Çukur'da heyecan sürüyor! Yayınlanan fragmanların nefesleri kestiği dizide bu hafta neler olacak? Çukur'da neler yaşanacak? Çukur Son Bölüm İzle, Çukur 99. Bölüm Full Tek Parça İzle! Çukur 97. Bölüm Tek Parça gibi merak edilenleri sizler için derledik.

ÇUKUR 99. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR 98. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur, Erdenetler'e saldırarak adeta savaş açarken Yamaç, yaşananlardan sonra sorunu kökünden çözmeye karar vererek hamlesini yaptı.

Çukur ve Erdenetler arasında yaşananlardan sonra Yamaç artık kararını vermişti; Çukur'u korumanın tek yolu Cengiz'i indirmekti! Vartolu ve Aliço'nun da yardımıyla Yamaç, Cengiz'i av partisinde avlamak için hamlesini yaptı. Cengiz'e silah doğrulttuğu final sahnesinde heyecan doruğa ulaştı. Yamaç, Cengiz Erdenet'ten kurtulabilecek miydi?

ÇUKUR KADROSUNDA BOMBA İSİMLER!

Çukur, 4. sezon öncesi birbirinden ünlü isimleri kadrosuna kattı! İşte güncel Çukur kadrosu;

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Kubilay Aka, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Barış arduç, İrem Sak, Mustafa Avkıran ve Suna Yıldızoğlu.