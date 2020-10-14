Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Işıklar yanıyor ne demek? Işıklar yanıyor ne anlama geliyor? Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım sosyal medya hesabından garip bir paylaşım yaptı. Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım, “ışıklar yanıyor” mesajını yazdı. Bu mesaj eski Türkiye günlerinde “genelkurmayın ışıkları yanıyor” mesajlarına benzetildi. Paylaşıma sosyal medyada tepki yağarken İçişleri Bakanlığı da "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajı ile skandal paylaşıma gönderme yaptı. Ardından herkes Işıklar yanıyor ne demek? Işıklar yanıyor ne anlama geliyor? soruları soruldu. İşte ışıklar yanıyorun anlamı...

​IŞIKLAR YANIYOR NE DEMEK?

1960'lı ve 1970'li yıllarda darbe olacağı Genekurmay’ın binasının ışıklarına göre tahmin edilirdi. Ne zaman darbe söylentileri çıksa Ankara gazetecileri, Genelkurmay'ın önünde turlayarak ışıkları yoklardı. Gece ışıklar yanıyorsa darbenin yakın olduğu anlaşılırdı. Bunu bilen 12 Eylül’ün mimarı Kenan Evren, darbenin gelişini saklamak için ön cephe ışıklarını kapatıp arka odalarda planları hazırlamıştı.

28 Şubat postmodern darbesinde ise, ışıklar bilerek açık tutulmuş, böylece hükümete psikolojik mesaj verilmişti.

Olay -

Anayasa Mahkemesi'nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahkumiyeti kararı bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılmıştı.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebini geri çevirmişti.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan bu akşam saatlerinde garip bir sosyal medya paylaşımı geldi. Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Sosyal medya da skandal paylaşıma tepkiler gelmeye başlayınca AYM üyesi Engin Yıldırım kendini " 'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil." paylaşımıyla savunmaya çalıştı.

Yıldırım, AYM Başkanına “Bisikletinle işe git gel bakalım. Kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap vermişti. Yıldırım, bisikletli fotoğrafını paylaşarak “Madde 138- Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” demişti.

İÇİŞLERİ'NDEN 'IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR' MESAJI

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise AYM üyesi Engin Yıldırım'ın mesajına cevap verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan "Işıklarımız hiç sönmüyor" şeklinde bir paylaşımda bulunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan sert tepki



Twitter üzerinden tepkisini dile getiren Turan, "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir. Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Musatafa Akış, Twitter'dan paylaşım yaparak tepki veren bir diğer isim oldu. Akış, "Bir AYM üyesi önce Anayasa'yı özümsemelidir. İnsanda biraz devlet adamı ciddiyeti olur. Bu tavır her şeyden öte Anayasa Mahkemesi'ne ve bu kişinin birlikte mesai yaptığı AYM üyelerine saygısızlıktır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Dün 'Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor' diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin" ifadesini kullandı.

Engin Yıldırım'ın paylaşımına AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, "Işıkları açık unutanların hepsi ışıklar içinde uyuyor!.." sözleriyle tepki verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "AYM'nin ışıklar yanıyor mesajı veren üysine diyorum ki: Yaka yaka ışık mı yaktın? Işığı açık bırakma, israf olur, itiraf olur, laf olur, altından kalkamazsın..." açıklamasında bulundu.

ADALET BAKANI GÜL: "IŞIKLARI MİLLET AÇAR, MİLLET KAPATIR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır" paylaşımında bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: "DEMOKRASİMİZİ KİMSE TEHDİT EDEMEZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir AYM üyesi Türkiye'nin 'HUKUK GÜVENLİĞİ'ni ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz" ifadelerini kullandı.