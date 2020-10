Türkiye Gazetesi

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI İLK 11'LER

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

SIRBİSTAN: Dmitrovic, Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Maksimovic, Ristic, Duricic, Mitrovic

Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), müsabakalara loca sayısının yarısı kadar taraftar alma kararının ardından bu akşam A Milli Futbol Takımı’nın, Türk Telekom Stadyumu’nda Sırbistan ile oynayacağı maça seyirciler yoğun ilgi gösterdi.



Türkiye - Sırbistan mücadelesini izlemeye gelen taraftarlar, önce bileklerinden ateşlerinin ölçülmesi, sonra da bir taahhütname imzalamalarının ardından stada giriş yapabildi.

“Özlediğimiz için geldik”

Uzun süredir futbol maçlarına gidemediğini ve müsabakaları statta takip etmeyi özlediğini aktaran bir taraftar, “Futbol taraftarla güzel. Onun için buradayız. Bu kararın da doğru olduğunu düşünüyorum, belli önlemler alınarak tabii ki. İnşallah normal taraftarın da girebileceği şekilde devam edeceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.

“Bir çekince var”

Hemşire olan bir izleyici ise futbolu çok sevdiğini dile getirerek, "Televizyondan izlemek biraz sıkıcı oluyordu. Şu an en azından uzun bir aradan sonra içinde bulunacağız ve o seyirci biz olacağız. Bunun için mutluyuz. Ben hemşireyim bu arada. Bir çekince var tabii ki her zaman. Olması da lazım. Ama isteğimiz biraz daha öne geçiyor” dedi.



Uzu yıllardır kombine sahibi olduğunu ve milli maçı izlemeye geldiğini söyleyen bir Galatasaray taraftarı da, “Özlemişim stadımı. Seyirci kararı da bence doğru bir karar. Localar hariç taraftar olayına da sıcak bakan bir insanım. Umarım o kararın da gelmesiyle statlar seyircilerine kavuşur" şeklinde konuştu.

Türkiye Sırbistan canlı izle, Türkiye Sırbistan maçı şifresiz izle, Türkiye Sırbistan şifresiz kanal, Türkiye Sırbistan canlı skor kaç kaç? UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor! A Milli Takımımız bu akşam Sırbistan'ı konuk edecek. UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda 2 puanla üçüncü sırada yer alan Milli Takımımız, 1 puan ile son sırada yer alan Sırbistan karşısına çıkacak. Kritik maçta sahadan galip ayrılmak isteyen Ay-Yıldızlılar, mücadeleden galip ayrılması durumunda rakibine avantaj sağlayacak ve gruptan çıkan takım olma yolunda iddiasını sürdürecek.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Heyecanla beklenen karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı aşağıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir ve herhangi ücret ödemeden canlı olarak izleyebilirsiniz.

MİLLLİ TAKIM'DA EFECAN VE ÇAĞLAR ŞOKU

UEFA Uluslar B Ligi'nde bugün Sırbistan'ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı'nda, sakatlanan Efecan Karaca'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün de forma giyemeyeceği açıklandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, bugün Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'ı konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Milliler, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalıştı. Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak kadrodan çıkarılırken, sakatlığı bulunan Efecan Karaca da kadrodan ayrılan bir diğer isim olmuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş, bugünkü maçta oynayamayacak olan bir diğer ismin ise Leicester forması giyen yıldız oyuncu Çağlar Söyüncü olduğunu açıkladı. Sakatlığı nedeniyle Rusya karşısında forma giyemeyen Çağlar'ın iyileşmediği ve Sırbistan'a karşı da oynayamayacağı belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ: “UZUN VE PLANLANMIŞ BİR YOLUMUZ VAR”

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçı öncesinde konuştu. Uzun ve planlanmış bir yolları olduğunu söyleyen Güneş, “Hayal edilenleri gerçeğe çevirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

UEFA Uluslar B Ligi’nde yarın Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım’da Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısında konuştu. Online olarak gerçekleşen basın toplantısında soruları yanıtlayan Güneş, yapılan eleştirilerden dolayı “Yaptığımız iş eleştiriye açık bir iş. Bu nedenle saygı duyuyoruz. Herkesi dinliyoruz, kendimizi değerlendiriyoruz. Ama hangi oyunculara neler söylendiğini bilmiyorum. Eleştirilerde doğrular varsa bakıp düzeltiriz” diye konuştu.

“ULUSLAR LİGİ'NİN ARTILARI DAHA FAZLA”

UEFA Uluslar Ligi’nin yoğun maç programında çok eleştirilmesiyle ilgili de konuşan Güneş, “Futbol ticari bir unsur haline dönüştü. Sadece Uluslar Ligi’ni tartışmak olmak. Uluslar Ligi, hazırlık maçlarının anlamsızlığını ortadan kaldırmak için resmiyete döküldü. Ekonomik tarafları da var. Önce futbol sonra para olması gerekirken futbol para oldu. Bunun yanında ciddiyet açısından da önemli. Gruplar oluşurken birbirine yakın olan takımları denk getiriyorlar. Sık sık maç yapmak, futbolcuların kaldırabileceği bir yük değil. Moskova’dan geldik ve 2 gecede 4 saat uyuyabildim. Bunun yanında sakatlıklar da olabiliyor. Bu da daha fazla oyuncu barındırmayı gerektiriyor. Pandemi olduğu için olağanüstü bir dönem var ve milli takım maçlara erken başladı. Biz kulüplerden seçim yapıyorduk bu sene durum daha farklı oldu. Cengiz güzel bir örnekti. Kendi idmanlarını yapıyordu ve Roma’ya sadece 2 kez gitti. O da antrenman yapmaya değil, transfer görüşmeye. Merih uzun aylar sonunda üst üste 2 kez oynadı, Allah nazardan saklasın. Zorlukları vardı üst üste maçların ama artıları da fazla” ifadelerini kullandı.

“UZUN VE PLANLANMIŞ BİR YOLUMUZ VAR”

Milli Takım olarak uzun vadeli planları olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Güneş, “Bizim uzun ve planlanmış bir yolumuz var. Uluslar Ligi’ni oynuyoruz şu anda. Kamplarda gelecekle ilgili planları da oyuncularla paylaşıyoruz. Bunun içinde kazanılması gereken oyuncular, takıma girmesi muhtemel oyuncular var ve kadroyu zenginleştirmek istiyoruz. Başarı uzun soluklu bir yarış. Bazen alacağımız kötü sonuçların ya da çok iyi sonuçların bizi aksatmaması gerekiyor. Kazanınca her şeyin iyi, kaybedince her şeyin kötü olduğu söyleniyor. Almanya buna çok iyi bir örnektir. Zaman zaman tökezleseler de her zaman turnuvalarda. Bu grup başarıyı hak ediyor. Benim dönemimde sadece 2 mağlubiyet gördük. Mağlubiyetlerden sonra da başarılı devam ettirmemiz gerekiyor. Fransa’yı yendiğimiz maçtaki gibi iyi oyunu uzun soluklu hale getirmemiz gerekiyor. Bunların hepsinin hazırlığı var. Kulüpler lige başlamadan Macaristan maçını oynadık. Maçın skoru, gruptaki maçları çok etkiledi. Sadece bizi değil Sırbistan’ı da etkiledi. Şu anda lider olan takımdan 1 puan aldık ve sonraki 3 maçın 2’si kendi sahamızda. Bunları kazanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“İRFAN CAN ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU”

Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci’nin kadro olmamasıyla ilgili yapılan açıklamalara da değinen Güneş, “Konuşmak, bilgi vermek ve değerlendirme yapmayı sonraya bırakmak istiyorum. Doğru konuşmak için sabrediyorum, dinliyorum, bazen de susuyorum ve yeri geldiğinde cevap veririm diye düşünüyorum. Bu gibi konularda birilerine bir şeyler anlatmak için konuşmakta yarar yok. İrfan çok değerli bir oyuncu. Korona virüsle ilgili bir açıklama yapmadık, kulübü de yapmadı açıklama. Rusya’ya giderken daha iyi durumdaydı ancak almadık kadroya. Burada kusur aramak yerine çözüm aramak gerekir. Biraz daha sevgiyi paylaşmak için bahaneler aramak lazım. Başakşehir bizim diğer kulüplerimiz gibi iyi bir kulübümüz. Ama herkesin bilmesi gereken Milli Takım her şeyin üzerinde. Ülkemizi temsil ediyoruz. Speküle edilen birçok konu var ama bunları konuşmanın yararı yok. Yarın önemli bir maçımız var. Buradaki oyuncularımız mutlu ve huzurlu. Takımlarına iyi şekilde dönecekler, merak etmesinler” dedi. Son olarak hayatını kaybeden Göztepe efsanesi Nevzat Güzelırmak ve duayen gazeteci Hüseyin Kırcalı hakkında konuşan Güneş, “Nevzat Güzelırmak abimizdi, hocamdı aynı zamanda. Allah rahmet eylesin. Ben oyuncuyken, medya duayenlerinden olan Hüseyin Kırcalı’yı da kaybettik. Ona da Allah’tan rahmet diliyorum. Onlar spora damga vurdular. Bu ülkeye hizmette bulunan kim olursa olsun herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.