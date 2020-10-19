Yasak Elma 81. Bölüm Full Tek Parça İzle (Yasak Elma Son Bölüm İzle )

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 81. Bölüm Full Tek Parça İzle, Yasak Elma Son Bölüm Tekrar izle, Yasak Elma 82. Yeni Bölüm Fragmanı!​ FOX ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Yasak Elma'da heyecan dorukta! Kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Barış Kılıç, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma yeni bölümde neler olacak merakla bekleniyor. Son bölümde Ender'in Yıldız'a cephe alması izleyiciler tarafından pek hoş karşılanmamıştı. Bu hafta neler olacak? Yasak Elma 81. Bölüm Full İzle, Yasak Elma Son Bölüm İzle, Yasak Elma 19 Ekim Son Bölüm Foz İzle...

YASAK ELMA 81. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender ve Yıldız’ın arasındaki gerginlik herkese sıçramaya başlamışken, Şahika, Yıldız’la yakınlık kurma çabasına girer. Asuman, Halit ve Yıldız’ın bir aksilik olmadan evlenmeleri için elinden geleni yapıyordur. Ancak kimsenin bilmediği, Halit’in bambaşka bir planının olduğudur.

YASAK ELMA KERİM KİMDİR? (GÖKHAN ALKAN KİMDİR)

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolejileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret-Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan Gökhan Alkan'ın ilk televizyon deneyimi 2011 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren bir proje olan Muhteşem Yüzyıl ile olmuştur.

Gurbette Aşk, Kocamın Ailesi, Makas, Seviyor Sevmiyor dizilerinde rol alan Gökhan Alkan, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Zengin ve Yoksul dizinde Karan karakterine hayat vermektedir. Gökhan Alkan, 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve Yay burcudur.