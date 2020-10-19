Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefirin Kızı 24. Bölüm Full Tek Parça İzle, Sefirin Kızı Son Bölüm Star İzle, Seferin Kızı Tek Parça İzle, Seferin Kızı Son Bölüm Tekrar İzle! Ekranların sevilen dizisi Seferin Kızı'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Hem reytinglerde başarılı bir sonuç elde eden hem de sosyal medyada çok konuşulan dizi Sefirin Kızı, 19 Ekim akşamı 24. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanları izleyicileri oldukça heyecanlandırmıştı, yeni bölümde neler olacak? Seferin Kızı 24 Bölüm Full İzle, Seferin Kızı Tek Parça İzle, Sefirin Kızı Son Bölüm Full Star TV! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tüm detaylar haberimizde...

SEFİRİN KIZI 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.