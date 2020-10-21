Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadakatsiz 3. Bölüm FULL tek PARÇA izle, Sadakatsiz üçüncü bölüm KANALD izle, Sadakatsiz tek parça izle, Sadakatsiz yeni bölüm izle, Sadakatsiz konusu, Sadakatsiz oyuncu kadrosu, Sadakatsiz izle, kanal d sadakatsiz canlı ! Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi ekranın sevilen isimlerinin yer aldığı dizi ilk bölümü ile gündem konusu olmayı başardı. izleyenlerin büyük ilgisini çeken Sadakatsiz 3. yeni bölümlerini heyecan ve ilgiyle beklenmeye başladı. Her çarşamba izleyenleri hem duygulandıran hem de geren dizinin son bölümü olaylı geçmiştir. Asya eşinden beklediği itirafı alamamış ve aldatıldığından emin olmuştu. Artık intikam almaya hazır bir şekilde o da eşi gibi gizli ve sinsi bir oyun oynamaya başladı. Peki bu işin sonu nereye varacak? Bu sorunun cevabını Sadakatsiz yeni bölümde hep birlikte öğreneceğiz. Sadakatsiz yeni bölüm izle, sadakatsiz tek part full hd izle, kanald sadakatasiz izle...

SADAKATSİZ 3. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2. Bölümde neler oldu?

Sadakatsiz son bölümde, Volkan'la yüzleşmeye karar veren Asya, her şeyi bildiğini söylüyor. İhaneti öğrendiğini ve bunu neden yaptığını sorguluyor. Asya'nın sözleri karşısında şaşkın bir ifade takınan Volkan ise durumu inkar ediyor. Asya'yı aldatmadığını söylüyor. Konuşmakta güçlük çeken Asya, ona dürüst olmasını ve bir tek bu şartla onu affedebileceğini belirtiyor. Oğlu için onu affedip, bu hatasından dönmesini tavsiye ediyor. Ancak Volkan Asya'yı ısrarla aldatmadığını söylüyor. Konuyu kapatan Asya ise şimdilik bu durumu sineye çekiyor ancak kafasından geçenler merak konusu oluyor...