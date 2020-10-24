Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurumspor Galatasaray şifresiz canlı anlatım izle, Erzurum Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz, Erzurumspor GS maçı canlı takip izle... Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Son olarak Alanyaspor'a 2-1 yenilen ve üst üstü ikinci mağlubiyetini alan Galatasaray, Erzurum deplasmanında 3 puanı almanın peşinde. Öte yandan Erzurumspor ise evinde saha avantajını kullanarak zorlu mücadeleden puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD1 kanalından şifreli olarak yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. Peki Erzurum GS maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Falcao

B.B. Erzurumspor: Farnolle; Murat, Mina, Hasan, Mücahid; Petrus; Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas; Gomes

Erzurumspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de.

Süper Lig’de sezona iyi başlayan ve ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, sonraki 3 haftada 8 puan kaybetti. Ligdeki son 3 maçında bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray’ın 7 puanı bulunuyor. Ligde bir maçı ertelenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Etebo cezalı

Galatasaray’da kırmızı kart cezalısı Oghenekaro Etebo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Etebo, Süper Lig’in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü. Sarı-kırmızılı takımda sırt ağrısı olan Sofiane Feghouli ile sol üst adalesinde ağrısı bulunan Martin Linnes’in durumu ise bugün yapılacak antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Luyindama ve Belhanda ceza sınırında

Galatasaray’da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luyindama ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

Ligde ilk kez İstanbul dışına çıkacak

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de ilk kez İstanbul dışında müsabaka oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahce ve Aytemiz Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. randevu

Galatasaray, Süper Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul’da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.