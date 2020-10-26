Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "Buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türkiye'deki Fransız markaları araştırılmaya başlandı. Fransız malları boykot listesi, Fransız markaları hangileri, Türkiye'deki Fransız malları neler? İşte Fransız malları listesi...
Fransız mallarının tam listesi (İşte Fransız markaları listesi)
İşte Türkiye'de bulunan Fransız marka ve malları:
Benzin: Total ve Elf
Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA
Uçak: Air France, Airbus
Yabancı Dil Eğitim: Fransiz kültür Merkezi (Dil Kursu)
Giyim/Aksesuar: Pierre Cardin, Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Louis Vuitton Malletier, Thierry Mugler, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter, Berluti, Fred Joaillier, Givency, Hermes, Louis Vuitton Malletier,
Otomobil/Yedek Parça: ValeoOto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia
Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem,
İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem,
İlaç Firması: Servier, Fournier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva,
Labaratuvar ve Test Cihazları: Chopin
Endüstriyel Ürünler: Areva, Groupe Schneider, Metesan, Legrand, Helita Pulsar, Duval Messien Satelit, Franklin France, Merlin Gerin,
Sanayi Ürünleri: SNR Rulmanlari
Elektrik Ürünleri: Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D
Çelik Sektörü: Arcelor,
Denizcilik: Beneteau (Jeanneau)
Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)
Bebek Maması/Giyim: Bledina, Mellin, Petit Bateau, DPAM
Süt ürünleri (Yoğurt-Peynir): Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne,
Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal,
Kozmetik: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations
Sigorta: AXA Sigorta, Basak Sigorta (Groupama Internatinal), Basak Emeklilik (Groupama Internatinal), Günes Sigorta, Equitable Life