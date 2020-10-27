Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paramotor nedir? Paramotor ne demek ve nasıl kullanılır? Paramator nerede kullanılır? Hatay İskenderun'da yaşanan patlamanın ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın açıklama yaptığı esnada kullandığı 'paramotor' kelimesinin anlamı merak ediliyor. Vali Doğan, "İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde 4 kişilik bir grubun 2 parti halinde 28 Eylül diğeri 10 Ekim tarihinde paramotor diye tabir edilen uçan aletle Münbiç'ten kalkarak Amanoslar'a indiğini tespit ettik" demişti. Peki paramotor nedir, paramotor nasıl kullanılır? Paramotor ne demek, paramotor özellikleri nelerdir? İşte 26 Ekim akşamından bu yana merak edilen ve araştırılan paramotora dair detaylar...

PARAMOTOR NEDİR, PARAMOTOR NE DEMEK?

Paramotor nedir, paramotor ne demek sorusunun cevabı sizlerle... Paramotor, kısaca "motorlu yamaç paraşütü" olarak adlandırılır. Aynı zamanda Powered Paragliding (PPG) olarak da bilinir. Paramotor kelimesi ise paraşüt ve motor kelimelerinin birleştirilmesinden türetilmiştir.

PARAMOTOR ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Sırtta taşınan bir motor, büyük pervane ve yamaç paraşütü ile uçabilen hafif hava aracı olan paramotorlarda, uçuş irtifası tamamen pilotun kontrolündedir, yerden 5 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilir. Türkiye'de son 10 yıl içinde yaygınlaşan araç, özellikle hobi uçuşları ve çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanılıyor. Motorsuz yamaç paraşütüne göre çok daha güvenlidir. Ayakla veya tekerlekle hareket etme özelliği olan iki modeli bulunuyor.

Paramotorun motor ağırlığı 20 ila 25 kilogram civarındadır. Bazı modellerde 20 kilogramın altında veya 30 kilogramın üzerinde ağrılığı olan motorlar da bulunabiliyor. Kanat ve motor ağırlığı ile pilotun ağırlığı arasında doğrudan bağlantı vardır. Pilotun ağırlığına göre kanat genişliği değişebilir. Normal kilolardaki insanlar her tür paramotoru kullanabilir. Ayakla hareket ettirilen modelleri fiziksel olarak kullanmakta sorun yaşayanlar, "trike" ekleyerek tekerlekle hareket edebilir.

DÜNYANIN İLK PARAMOTORU

Dünyanın ilk paramotoru ise 1980 yılında İngiliz helikopter pilotu Mike Byrne tarafından Essex'te kullanıldı. 1986 yılında Fransız La Mouette firmasının geliştirdiği yeni bir paramotor modeli, ülkede yaygınlaştı. Ardından paramotor, hobi aracı olarak Avrupa'da hızla popüler hale geldi.13 Haziran 2006 tarihinde Kanadalı Csaba Lemak adlı firma, ilk elektrik motorlu paramotoru üretti.

İngiliz helikopter pilotu Mike Byrne tarafından ilk olarak kullanıldı.