Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramo izlee, RAMO yeni Bölüm İzle, Ramo Son Bölüm Full tek parça izlee, RAMO Show TV Puhu TV İZLE... RAMO yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Geçen sezon ilgi ve merakla takip edilen Ramo bu sezonda beğenilerin sahibi oldu. Seyirci ilgi il Ramo- Sibel aşkında neler olacağını takip ediyor. Cihangir'in oyunlarından Ramo'nun nasıl kurtulacağı merak konusu. Öyle ki internette sık sık " RAMO yeni Bölüm İzle, Ramo Son Bölüm Full tek parça izlee, RAMO Show TV Puhu TV İZLE" şeklinde arama yapmaya başladılar. İşte RAMO yeni Bölüm İzle, Ramo Son Bölüm Full tek parça izlee, RAMO Show TV Puhu TV İZLE ve benzeri soruların cevap bulacağı haberimiz tüm detaylarıyla huzurunuzda...

RAMO 18. BÖLÜM FULL İZLE

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

RAMO DİZİSİ KONUSU

İntenet dizisi olan ‘’Sıfır Bir’’ dizisine benzer bir dizi olan Ramo, Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Sıfır Bir dizisi gibi çekimler Adana’da olacak.

RAMO 17. BÖLÜM TEKRARI İZLE