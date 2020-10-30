Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremin büyüklüğü nedir, nasıl ölçülür, neden farklı veriler ortaya çıkar? Meydana gelen depremlerden sonra AFAD ve Kandilli Rasathanesinden farklı verilerin açıklanmasıyla bu ve benzeri sorular vatandaşların oldukça merak ettiği bir konu halini alıyor. Aradaki bu fark her iki kurumun da depremin büyüklüğünün ölçümüyle ilgili farklı bir değeri baz alıyor olmasından kaynaklanıyor.

Kandilli Rasathanesi farklı yöntemlerin kullanılma nedenini ise, "Belirli bir yöntem belirli bir büyüklük aralığında ve belirli bir uzaklıktaki depremler için geçerliyken, daha büyük veya daha uzak depremler için daha farklı yöntemler kullanmak gerekir. Hatta bu farklı yöntemleri ayni depreme uyguladığı takdirde, farklı değerler elde etme olasılığı da vardır. Ancak en güvenli olanı, o büyüklük ve uzaklık için en uygun olan yöntemin verdiği sonuçtur" olarak açıklıyor.

DEPREMDE NEDEN FARKLI VERİLER VERİLİYOR?

Kandilli'nin 6,6 olarak gösterdiği Richter ölçeği olarak da bilinen yerel büyüklüğü (ML) gösteren veri. AFAD ise büyüklük göstergesi olarak moment büyüklüğünü (Mw) veriyor. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve Malatya'da da yıkıma neden olan depremin moment büyüklüğü (Mw) ise 6,8 olarak görülüyor.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NE DEMEK?

Deprem, fay hatlarındaki enerji birikiminin açığa çıkmasıyla yerkabuğunda yaşanan kırılmayla olur.