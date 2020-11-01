Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor ile Kayserispor, Süper Lig'in 7. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen ev sahibi ekip, alacağı galibiyet ile yoluna devam etmek istiyor. Kayserispor ise zorlu deplasmandan alacağı puan ya da puanlar ile evine dönmek ve avantaj elde etmek istiyor. Rize Kayseri şifresiz izle, Rizespor Kayserispor canlı izle gibi merak edilen detaylar sizlerle

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RİZESPOR KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rize Didi Stadı’nda oynanacak olan Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor mücadelesi saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşmada Koray Gençerler düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten ücretli üyelik karşılığında canlı olarak izleyebilir, haberimizden ise dakika dakika canlı skoru takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Dilaver, Meriah, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Donsah, Baiano, Boldrin, Samudio, Remy

Kayserispor: Lung - Zoran, Lopes, Dimitrios, Yasir, Campanharo, Ackah, Hasan Hüseyin, Fernandes, Kanga, Denis

ÇAYKUR RİZESPOR ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ligde son dört haftada yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Bakır, yaptığı açıklamada, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ve sonradan toparlandıklarını belirterek, "Son dört haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan topladık. Ligde sıralamada iyi bir yere yükseldik. Hes Kablo Kayserispor maçını kazanarak son dört haftada yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Ligin 8. haftasını maç yapmadan geçeceklerini anımsatan Bakır, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu nedenle Kayseri maçı ayrı bir öneme de sahip. Kazanıp ligde maç yapmadan bay geçeceğimiz haftayı psikolojik olarak rahat atlatmak istiyoruz. Bunun bilincinde hazırlıklarımızı tamamladık. Kayserispor'un ligde bulunduğu konum kimseyi yanıltmasın. Henüz ligin başı. Uzun ve zor bir sezon bizi bekliyor. Bu bilinçle çok ciddi olmak zorundayız."

Bakır, Remy ve İsmail Köybaşı'nın son çalışmayı fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı gerçekleştirdiğini, her iki oyuncunun durumunun maç saatinde belli olacağını sözlerine ekledi.