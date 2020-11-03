Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ meselesinde Türkiye ile çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Moskova ve Ankara, esnek ve pragmatik yaklaşım sergileyebilen, birbirleriyle etkileşimde stratejik vizyonla hareket edebilen yakın ortaklardır." ifadesini kullandı.

Lavrov, Rus "Kommersant" gazetesine verdiği röportajda, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri ve Dağlık Karabağ'daki durumu değerlendirdi.

Rusya ile Türkiye'nin farklı bölgelerdeki krizlerin çözümü konusunda çalıştığını ifade eden Lavrov, "Moskova ve Ankara, esnek ve pragmatik yaklaşım sergileyebilen, birbirleriyle etkileşimde stratejik vizyonla hareket edebilen yakın ortaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, "İki ülkenin çıkarları doğrultusunda Rus ve Türk diplomatlar, istihbarat ve askeri servisler arasındaki iş birliği sonucu olarak Suriye meselesi konusunda etkileşim sürdürülüyor. İran ile Astana formatı gibi en uygun çözüm mekanizmasını oluşturmayı başardık. Ayrıca İdlib ve Fırat'ın doğusu gibi sorunlu bölgelerde, Rus ve Türk devriyeleri gerçekleştiriliyor. Terörist grupların yok edilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Göçmenlerin Suriye'ye dönmesi için gerekli koşullar oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Libya meselesinin çözümü üzerine çalıştıklarını belirten Lavrov, iki ülkenin, Libya'da oluşan krizin çözümü ve Birleşmiş Milletlerin (BM) himayesinde Libyalılar arasında kapsamlı diyaloğun sağlanması için gerekli koşulların oluşturulmasını teşvik ettiğini bildirdi.

"Türk ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz"

Lavrov, Dağlık Karabağ meselesinin ise diğer meselelerden farklı olduğunu ifade ederek, bu bölgedeki durumun güçle çözülmesini desteklemediklerini vurguladı.

Ateşkes anlaşmalarının kontrolünü sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasının önemine dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:

"Kalıcı bir ateşkes hemen sağlanamasa da savaşın durdurulması, taraflar arasında diyaloğun sağlanması ve Bakü ile Erivan'ın müzakere masasına oturmaları için bölgedeki tüm etkimizi kullanmaya ve Türk ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz."

"Anlaşmalara saygı duymaları önemli"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ meselesine ilişkin yeni formatın oluşturulması yönündeki teklifine değinen Lavrov, bu konunun Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile Moskova'daki görüşmelerde ele alındığını bildirdi.

Lavrov, "Tarafların komşuları dahil meselenin siyasi diplomatik yollarla çözümü konusunda, tarafları etkileyebilecek tüm ortaklarla çalışmaktan yanayız." bilgisini verdi.

Dağlık Karabağ meselesinin uluslararasılaştırılmasından ve Orta Doğu'dan militanların dahil edilmesinden endişe duyduklarını belirten Lavrov, bunu Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye ile temaslarda dile getirdiklerini kaydetti.

Lavrov, hem tarafların hem de dış ortakların, ateşkesin sağlanması, kontrol mekanizmasının oluşturulması ve belirlenen takvim doğrultusunda müzakere sürecine ilişkin anlaşmalara saygı duymalarının önemli olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, çatışmaların durdurulacağı umudunu ifade etti.