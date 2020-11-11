Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temiz havası ve doğasıyla herkesin sevdiği bir yer olan Şile’de emlak alımları da oldukça arttı. İnşaat sektöründe büyük ivme katan Muhammed Serkan Gül Şile’nin Kumbaba mahallesinde büyük bir projeye imza attı. Gül “Şile’yi eskiden beri çok sevmekteyim. Kendime ait burda bir yerim var ve pandemi sürecini burda geçirmekteyim. Benim gibi bir çok insan pandemi sürecinde İstanbul’a yakın olan sakin, havadar ve rahat yerleri insanlar artık tercih etmekte.Bizlerde bu sebeple yatırımlarımızı Şile Kumbaba’da yeni projeler yaparak devam ettirmeye karar aldık. Özellikle müstakil kendine özel bahçe, havuz ve özel yaşamı olan birkaç projemiz var.

Bu projelerden bir tanesi de “Alsiha Evleri” 4 bin m2 alan içinde 570 m2, 7 tane de müstakil villamız var. Hepsini birbirinden farklı mimari proje ile yapıyoruz ve talep oldukça yüksek. Burdan şunu anlıyoruz ki, artık insanlarımız şehrin gürültüsünden azda olsa kaçıp ailesiyle birlikte huzurlu bir ortamda keyif sürmek istemekteler. Bizlerde bunun için birçok inşaat projelerimizi bu bölgeye odaklanarak yapmaktayız. Taleplerin arttığı görmek ve bizlerle olan müşterilerimizin memnuniyetini görmekte ayrı bir mutluluk.” Diye ifade etti.

Büyük şehirlerin sıkıntısı ve hastalık oranlarının diğer şehirlere oranla daha yüksek olduğunu kaleme alırsak şu dönemde en önemlisi temiz bir hava, sosyal mesafe ve kendi alanını oluşturma. Bunun için çok dikkat edilmeli. Kendi alanının oluşturulması şu şekilde olmalı diye anlatan Muhammed Serkan Gül, “insanlarımız artık hem hastalık vakalarından hem de kendilerini korumaları için sosyal tesis ve birçok spor merkezine gitmemekteler. En doğru olanda şu dönemde budur. Bunun için bizler kişiye özel kendi alanını oluşturmaktayız. Müşterimizin rahatlığı ve konforu her şeyden önce gelmekte. Projelerimizde istekleri doğrultusunda kendilerine ait butik bir alan her zaman bulundurmaya çalışıyoruz. Bu da son dönemde hem kendinizi hem de ailenizi korumak için en dikkat edilmesi gereken husustur.” diye ifade etti.