Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euroleague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, İstanbul'da Bayern Münih'i ağırlıyor. Peki merakla beklenen karşılaşma Anadolu Efes Bayern Münih şifresiz izleme kanalı var mı? Anadolu Efes Bayern Münih maçı hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? Canlı takip etmek isteyenler araştırıyorlar... İşte detaylar!

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? (CANLI İZLE)

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 9. hafta maçında yarın Almanya’nın Bayern Münih takımını konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports beIN Connect kanalında canlı yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.Bayern Münih ise 8 karşılaşmada 6 galibiyet alırken 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki 694. maçı

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 694. maçına çıkıyor. Lacivert-beyazlı temsilcimiz, Avrupa arenasında oynadığı 693 müsabakada 392 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 446. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 445 mücadelede 235 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.