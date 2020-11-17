Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Baskonia maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Euroleague'de kritik hafta! Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, üst üste ikinci İspanya deplasmanına çıkıyor. 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan sarı lacivertliler, önemli deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Peki FB Baskonya maçı şifresiz canlı izleme linki var mı? Maç şifreli mi?

FENERBAHÇE BASKONİA HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ, SAAT KAÇTA? (CANLI TAKİP)

Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya temsilcisi TDS Baskonia ile karşı karşıya geliyor. 17 Kasım akşamı Buesa Arena'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak.

SARI LACİVERTLİ EKİP 9. SIRADA YER ALIYOR

Ligde 8 maçta dörder galibiyet ve yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 9. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 6 maçta 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olan sarı-lacivertli takım, sahadan 42 sayı farkla 97-55 mağlup ayrılmıştı.

TDS Baskonia ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor. İspanya temsilcisi son 3 maçında rakiplerine yenildi.