Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Duştan Sonra Mutlaka Nemlendirici Kullanın!”

Kış aylarında cilt bakımı hakkında “Kış aylarında terleme olmadığından vücut kuruluğu meydana gelmektedir. Bunun önüne geçmek için duş yağı ve ya vücut nemlendiricisi kullanmak gerekmektedir. Vücut direncimizi artırma ihtiyacımıza cevap veren çinko, A,E,C vitaminleri ve selenyum içeren gıda takviyelerini kullanmaya çalışalım. Lekelerin ve yaşlanmanın etkilerinden uzak durmak için SPF içerikli güneş kremlerini kış mevsiminde de mutlaka kullanmalısınız” şeklinde açıklamalarına devam etti

Buket Önal ”Kış aylarında metabolizmanın yavaşlamasıyla beraber cildimiz ve vücudumuz için gerekli olan antioksidanları almakta ve serbest radikalleri dışarı atmakta zorlanmaktadır. Bunun sonucunda cilt kuru ve elastikiyetini kaybeder. Bunun yanında kızarıklıklar renk değişimleri ve kaşınmalar da gelince cildimiz iyice hassaslaşır. Cilt çatlakları ve pullanmalarla beraber kendini gösteren cilt hasarları erken yaşlanmaya neden olmaktadır.” diyerek kış mevsiminin bakımsız bir ciltte meydana getireceği olumsuz değişimleri açıklamaktadır.

“Cildiniz Kuruysa Tonik Ve Alkolden Uzak Durun!”

Buket Önal “Cildiniz kuruysa tonik ve alkolden uzak durun! Kışın alkollü ürünlerle cilt bakımı yapmak için yağlı ya da karma bir cilde sahip olmak gerekir. Zaten kuru olan bir cilt alkolle temizlenmeye çalışılınca pullanmalar görülebilir. Sonrasında kızarıklık ve kaşıntılı cilt lezyonları oluşabilir. Bu durumun sonunda da cilt yıpranır ve yaşlanma sürecine girer. Ama alkol içermeyen cilt bakım ürünleri ile peeling ve maskelerle kuru ciltler de cilt bakımı yaptırabilirler. Kış ayları sivilce tedavisine başlamak için en uygun olan zamanlardır. Ayrıca yıl içinde yaşlanma karşıtı olarak nitelendirilen komplike tedavilere başlamak için de en iyi zamanlar kış aylarıdır.” şeklindeki açıklamaları ile profesyonel anlamda bir cilt bakımının yaşlanma etkilerinin geciktirilmesine nasıl yardımcı olacağını açıkladı.