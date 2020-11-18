Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dr. Emrah Çinik “Hormonal bozukluklar, çevresel etkiler, genetik yapı ya da çevresel etkiler gibi nedenlerden dolayı saçlarının tamamı ya da bir kısmı dökülmüş olan herkese saç ekimi yapılabilir. Saç ekimi yapılabilmesi için 24 yaşın üzerinde olunması gerekir. Saç ekimi yaptırmak isteyen kişilerde, greft alınacak donör bölgesinde yeterli greft sayısı olmalıdır. Saç ekiminde cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte saç ekiminde de büyük değişimler yaşandı. Operasyonlarda başarı oranları %99’lara kadar yükselmiştir. ” dedi.

Saç Ekimi Zor mudur?

Dr. Emrah Çinik “Saç ekimi uygun bölgeden alınan kıl köklerinin, yeterli saç bulunmayan bölgeye aktarılması işlemidir. Saç ekiminden önce saç analizi ve tahlililer yapılır. Saç ekimi operasyonun uzman kişiler tarafından yapılması önemlidir. Operasyon sonrasında danışanın da üzerine düşen bazı sorumluluk bulunmaktadır. Saç ekimi yaptıran kişiler doktoru tarafından verilen talimatlara uyduğu takdirde kısa sürede sosyal hayatına dönebilir” dedi.

Çinik “Kadınlarda veya erkeklerde saç dökülmesi ciddi özgüven sorunlarına neden olan bir psikolojik problem olarak görülmektedir. Saçı dökülen bireyler, görünümün iyi olmadığı endişesi taşımaktadır. Saç dökülmesi daha çok ileri yaşlarda görülen bir problem olduğundan bireylerde yaşlandığı düşüncesini hissettirmektedir” açıklamalarında bulundu.

Saç Ekimi Operasyonu Sonrası Saçlar Ne Zaman Çıkar?

Dr. Emrah Çinik “Saç ekimi operasyonundan sonra ekilen saçların şok dökülme evresi gerçekleşir. Bu dökülmeler olağandır. Şok dökülme evre sonrasında üçüncü ayda yeni saçlar çıkmaya başlar. İlk çıkmaya başlayan saçların zayıf ve daha seyrek olduğu gözlemlenir. Ancak altıncı ayın tamamlanmasıyla birlikle daha güçlü ve gür saçların çıkar. Operasyondan sonra birinci yılda saçların sağlıklı ve doğal görünümlü son hali ortaya çıkacaktır” açıklamalarında bulundu.