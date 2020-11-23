Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında İstanbul Akvaryum, Aqua Florya Alışveriş Merkezi, Sinan Erdem Arena ve Küçükkuyuport’un da bulunduğu pek çok projede imzası olan şirket, bahçe kullanımlı daire satışları yeni başlayan ve Ege’nin İncisi İzmir’de bulunan Yenitepe İzmir ile Türkiye’nin yatırım ve ayrıcalıklı bir yaşam alanı sunuyor.

Şık ve Konforlu Daireler, Yenitepe İzmir’de Sahiplerini Bekliyor!

20 bloğa ayrılan toplam 1.533 konut ve 25 ticari alan ile İzmir’de yeni bir yaşam merkezi olarak yükselen Yenitepe İzmir; her zevke hitap eden modern daire konseptleriyle daha şık, konforlu ve keyifli bir yaşam alanı arayanlara bekledikleri her şeyi veriyor. Büyüklükleri 65 m2 – 165 m2 arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler arasından, özellikle de geçtiğimiz günlerde satışa sunulan sınırlı sayıdaki bahçe kullanımlı daireler yoğun ilgi görüyor. Avantajlı konumuyla da öne çıkan, metro ve İzban’a yakın bir lokasyonda yer alan Yenitepe İzmir; şehir merkezine 15 dk., Adnan Menderes Havaalanına 10 dk., İzmir Yeni Fuar alanına ise 3 dk. mesafede yer alıyor. Nuhoğlu inşaat tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası güvencesiyle hayata geçen projede, ilk etap daire teslimleri aralık ayında başlıyor.

Kârlı Mağazalar İçin Talepler Toplanıyor

Dairelerin yanı sıra pek çok mağaza ve dükkânın da yer alacağı projede, ticari üniteler için ön talepler toplanıyor. Yeme – içmeden teknoloji ve modaya kadar uzanan oldukça geniş bir yelpazeye yayılan pek çok mağazanın bulunacağı Yenitepe İzmir; bu sayede yalnızca bir yaşam merkezi değil, aynı zamanda yüksek kazanç için de son derece kârlı bir yatırım alternatifi olarak öne çıkıyor.

Yenitepe İzmir hakkında daha detaylı bilgi almak ve Nuhoğlu İnşaat’ın diğer illerdeki önemli konut projelerine de web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://www.nuhogluinsaat.com.tr/