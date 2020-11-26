Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi olan koronavirüs salgını için bir Türk firması, dünyada koronayı öldüren ilk Temizlik ürünü uluslararası pazara çıkarıyor. Uluslararası akrediteli laboratuvarda yapılan klinik test sonucuna göre koronavirüsü yüzeyde %99,99 oranında etkisiz hale getiriyor. Eya Clean Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Ceylan açıklama yaptı; “ Hijyen, dünyanın her alanında büyük bir öneme sahip. Hijyenik olmayan bir alan, hastalıkların yayılmasında etkili olmaktadır. Bundan dolayı salgının da iyiden iyiye yayılmasıyla yeni geliştirdiğimiz Doğal içerikli Temizlik ürününü tüm dünyaya dağıtma kararı aldık.



Bu konuda heyecanımızı gizleyemiyoruz. Ürünün geliştirilmesinde etkili olan ekibimize de bu konuda teşekkürlerimi sunuyorum. Geliştirme süreci tamamen gizli olarak ilerleyen ürünümüzde, bakanlığımızın inanılmaz yardımı dokunduğunu iletmek isterim. Hatta şöyle bir şey söyleyebiliriz. Dünya’da bile henüz, sıkıldığı yerdeki virüsü yüzde yüz öldüren bir doğal temizlik ürünü veya Dezenfektan yok. Bu konuda dünyada bir ilke imza attık"

Ayrıca Eya Clean Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Ceyhan sözlerine şöyle devam etti; öyle bir ürün düşünün ki hem Doğal olacak,hem temizleyemediği hiç bir leke olmayacak(kireç,pas,yağ vb.)hem kokusuz olacak hem cilde ve solunum yollarına zararı olmayacak ve hem de korona virüsünü yüzeylerde %99,99 oranında etkisiz hale getirecek. İş te bunun adı eya clean genel temizleyicidir