Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2021 yılbaşı mesajları, komik yeni yıl mesajları, reismli kısa mesajlar, whatsapp sms yılbaşı mesajları... 2020 yılının sona ermesine sayılı saatler kala ailelerinden ve sevdiklerinden uzak olanlar, telefon aracılığı ile yeni yıl kutlama mesajları gönderiyorlar. Bu sene sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerde geçecek olan yılbaşında herkes sevdiklerine ulaşmak ve 2021 yılı için güzel dileklerini iletmek istiyor. Kısa yılbaşı mesajları, komik 2021 kutlama mesajları, resimli smsleri haberimizde sizler için derledik.

2021 KISA YILBAŞI MESAJLARI, KUTLAMA MESAJLARI (WHATSAPP, SMS KOMİK MESAJLAR)

2021 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

2021 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2020 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.!

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Yeni yılın umutla geçsin.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Bu yılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. Mutlu huzurlu ve sağlıklı seneler.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun! Yeni yılda umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice yıllara!

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.2021 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün sevdiklerime saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum.

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.