Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi döneminde ; AR-GE’sini geliştiren İDEM TEKNOLOJİ Toruk modellerine yenilerini katarak;

Yerli ve milli ileri teknoloji üretmeye, istihdama katkı sunmaya, mühendislerin önünü açarak kazandırmaya devam ediyor.

Kablosuz, tamamen yüzde yüz yerli yazılımı ile cep telefonu kullanan herkes 5 dakikada yer altını görebiliyor...

Türk malı, Hacettepe Üniversitesi Teknokent geliştirilen ileri teknoloji ürün Orta Asya'dan, Afrika'ya ve şimdi Avrupa'ya ülkemizin milli gururu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor...

Türkiye Cumhuriyeti kamu kurumları, belediyeler ve alt yapı firmalarında kullanılan Akıllı İleri Teknoloji Toruk Pro alanında çığır açıp, tamamen yerli ve milli onurumuzdur.

Artık anlık olarak yürürken yer altını göreceksiniz

Anlık bilgileri elinizdeki tablete, cep telefonuna verebilen kablosuz olma özelliği ile anında veriler göz önünde olacak...