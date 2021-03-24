Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada, Bangladeş'te 3 bin 500 Arakanlı Müslümanın kaldığı Cox Bazar'da, Nayapara mülteci kampında çıkan yangının, iki saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındığı bildirildi.

Binlerce çadır ve barınak kül oldu. Hayatını kaybeden ve kendilerinden haber alınamayan Arakanlılar var.

Büyük yangın felaketini haber alan Türk sivil yardım kuruluşları bölge için hemen harekete geçti.

Deniz Feneri Derneği bölgeye acil yardım ekibi gönderiyor.

Yangın felaketinden zarar gören mağdurlar için öncelikle barınma, gıda, giyim, hijyen başta olmak üzere çeşitli yardımlar dağıtacak.

Deniz Feneri Arakan Dış İlişkiler Koordinatörü Yavuz İnan yaptığı açıklamada; “Zaten zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren Rohingyalı Müslümanların maruz kaldığı yangın felaketine duyarsız kalmamız söz konusu olamazdı. Bütün gücümüzle ekiplerimiz o bölgede insani yardıma başlamıştır” dedi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budist rahipler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM verilerine göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 1,2 milyonu aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleri ile yüzlerce köyün yok edildiğini açık bir şekilde dünyaya kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bilgi İçin: Fevzi Yalçın İletişim Danışmanı

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