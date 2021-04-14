Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernek, Suriye'nin İdlib kırsalındaki yetim köyünde anneleriyle kalan 300 yetime de harçlık dağıtacak.

İdlib kırsalında binlerce Suriyeli aileye gıda ve sıcak yemek dağıtımı yapacak Deniz Feneri, her türlü ihtiyacını karşıladığı Azez bölgesinde binlerce kişinin barındığı "Deniz Feneri Haremeyn, Esenler Köyü ve Ehli Şam" kampında gıda ve temizlik ürünleri dağıtacak.

Hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını ramazanda keserek ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıtacak olan dernek, adak kurban için yurt içi 1.400 lira, yurt dışı ise 770 lira fiyat belirledi.