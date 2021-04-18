Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç yaşlarda fırında çalışan ve çıraklık yapan Furkan Bayraktar; yazarlığa, kitaplara olan hevesi ve yazarlığa olan hayali nedeniyle sevdiği, ilgi duyduğu edebiyat hayatına adımını atmıştı. Adım adım hayallerine yaklaşıyordu. Boş zamanlarında evde kalıp kitaplara zaman ayıran Furkan Bayraktar, genç yaşta yazarlık mesleğine başladı. Türk yazar Furkan Bayraktar, Karadenizin gözdesi olan Trabzon’da yaşamaktadır. Ara sıra okuyucularına imzalı kitaplar hediye ve çekilişleri düzenlemektedir. Furkan Bayraktar’ın kaleme aldığı Bir Yabancı Gibi, Düşüyorum Tut Elimden ve Karanlığımın Aydınlığı isimli üç tane eseri bulunmaktadır.

Yazarlık kariyerine 19 yaşında başlayan genç yazar Furkan Bayraktar, kitaplara olan ilgisini her daim dile getiriyor. Adım adım ilerleyerek ve en önemlisi yaptığı işi severek ve aşkla, heyecanla yaparak başarıya ulaştığını belirtiyor.



Aynı zamanda boş zamanlarını sosyal medyaya ayırıp yoğun araştırmalar yapan genç yazar Furkan Bayraktar, daha öncesinden kaleme aldığı üç eseri "Bir Yabancı Gibi", “Düşüyorum Tut Elimden" ve “Karanlığımın Aydınlığı" isimli üç kitabından sonra dördüncü kitabının çalışmalarını sürdürüyor. Hız kesmeden azimle hırsla okuyucularına yeni eserler katmaya devam ediyor.



Furkan Bayraktar, 1.70 boyunda ve esmer tenlidir.

Furkan Bayraktar, Trabzonspor taraftarı olarak da bilinmektedir.

Furkan Bayraktar Sosyal Medya Hesapları

https://m.facebook.com/furkanbayraktar

https://www.instagram.com/furkanbyraktar/