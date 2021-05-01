Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde 17 gün sürecek olan 'tam kapanma' süreci başladı. 29 Nisan akşam başlayan süreçte muafiyet tanınan mesleklere sahip olan vatandaşlar, iş yerlerine gidebilecekler. Bu muafiyet, mesai saatleri ve güzergahla sınırlı olacak. e-Devlet üzerinden alınabileceği duyurulan 'çalışma izin muafiyet belgesi' nasıl alınır? 'Çalışma izni nereden alınır' sorusunun cevabı sizlerle...

ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ ALMA (E-DEVLET)

Vatandaşlar kendilerine ait şifre ile girdikleri e-Devlet sistemi üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girecek.

Buradaki seçenekler arasından "çalışma muafiyet izin belgesi işlemleri" kısmı seçilerek başvuru onaylanacak. Başvurunun alındığına ve onaylandığına dair SMS ile bilgilendirme yapılacak.

İlgili bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda, bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğu tespit edilecek.

Tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.

Başvuruda bulunan çalışanbu belgenin çıktısını alarak işyeri yetkilisine imzalatacak.

Erişim problemi ile "görev belgesi" alınamaması durumda daha önceden alınmış görev belgeleri 3 gün boyunca (2 Mayıs Pazar günü saat 24.00) geçerli olacak.

'HEM KLASİK HEM MODERN METODUMUZ VAR'

e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlara için Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı;

“Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun ‘Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum’ diye bir kağıt imzalayacak.

Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var.”

BAKAN SOYLU AÇIKLADI: 697 BİN 599 KİŞİ ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ ALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma sürecinde, e-başvuru sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişinin çalışma izni belgesi, e-başvuru ve alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişinin de seyahat izin belgesi aldığını açıkladı.