Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnstagram hesabından açıklama yapan Aksoy “Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfoma kanserine yakalandım, uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin…” ifadelerini kullandı.



BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan ünlü manken ve oyuncu, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır. Bunların yanında, iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde eğitim aldı.



Lenfoma nedir?

Lenfoma, bağışıklık sisteminin parçalarından biri olan lenfatik sistemden köken alan kanserleri anlatan genel bir terimdir. Lenfomalar; lenf bezi kanseri olarak bilinirler ancak organlarda da lenf bezini tutmadan hastalık ortaya çıkarabilir.

Lenfoma, lenfatik sistem kanseridir. Lenfatik sistem ise tüm vücutta bulunan ve mikroplarla savaşan beyaz kan hücrelerini üreten ve depolayan sistemdir. Lenfoma oluştuğunda beyaz kan hücreleri kontrolsüz çoğalmakta ve lenf nodlarında şişmeye yol açmaktadır. Lenfoma; genel olarak gençlerde ve daha nadir olarak görülen Hodgkin lenfoması ile yaşlılarda ve daha sık görülen Hodgkin dışı lenfoma olarak ikiye ayrılır.