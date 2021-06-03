Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yürek yakan haber Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geldi. Edinilen bilgiye göre; Kırıkhan-Reyhanlı yolunda kontrolden çıkan askeri araç Çırçır fabrikasının duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle askeri araç bir anda alev aldı.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Çevredeki vatandaşlar durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan askeri aracı kısa sürede söndürdü. Araç içerisinde bulunan 2 askeri itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan 2 askerin şehit olduğu belirlendi.

Bitlis'ten acı haber: 1 şehit, 2 asker yaralı İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te devam eden operasyonlarda bir güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 2 jandarma personelinin de yaralandığını bildirdi. Operasyonda ayrıca 3 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu.