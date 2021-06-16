New York’ta, 18 yaş ve üzeri koronavirüs aşılama oranının yüzde 70 eşiğine ulaşmasıyla beraber, şehirdeki kısıtlamaların gevşetilmesi büyük bir coşkuyla kutlandı. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette korona virüs önlemlerinin çoğunu kaldırıldığını duyurdu. Böylece New York’lular koronavirüs pandemisine veda etti. Havai fişek gösterileri, şehirdeki pandemi sonrası hayatın normale dönmesi ve bu zorlu süreç boyunca çalışan temel işçileri onurlandırmak için eyalet genelinde gökyüzünü aydınlattı.
ABD koronavirüs aşısı için EMA'ya başvurdu ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, ortak geliştirdikleri Covid-19 aşısının şartlı piyasa onayı için Avrupa İlaç Ajansına (EMA) başvurduklarını açıkladı.
ABD koronavirüs nedeniyle Kanada ile sınırları kapatıyor ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada ile sınırların zaruri olmayan geçişler haricinde kapatılacağını açıkladı.
ABD koronavirüs nedeniyle gemiden tahliye ettiği vatandaşlarını karantinaya aldı ABD'nin, Kovid-19 salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinden tahliye ettiği vatandaşlar ülkede karantinaya alındı.
New York'ta kısıtlamalarının kaldırılışı coşkuyla kutlandı
New York’ta, koronavirüs aşılama oranının yüzde 70 eşiğine ulaşmasıyla beraber, şehirdeki kısıtlamalar gevşetildi.
New York’ta, 18 yaş ve üzeri koronavirüs aşılama oranının yüzde 70 eşiğine ulaşmasıyla beraber, şehirdeki kısıtlamaların gevşetilmesi büyük bir coşkuyla kutlandı. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette korona virüs önlemlerinin çoğunu kaldırıldığını duyurdu. Böylece New York’lular koronavirüs pandemisine veda etti. Havai fişek gösterileri, şehirdeki pandemi sonrası hayatın normale dönmesi ve bu zorlu süreç boyunca çalışan temel işçileri onurlandırmak için eyalet genelinde gökyüzünü aydınlattı.
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