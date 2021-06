Türkiye Gazetesi

Korona virüs önlemleri kapsamında bir süredir devam eden kısıtlamalar sebebiyle fuarlar ertelenmişti. Normalleşme sürecinin başlaması fuarları da hareketlendirdi. Ankara Anka Fuar Merkezi’nde dört gün sürecek ‘Ekin Brode Perde Fuarı’ kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuara yurdun dört bir yanından perdeciler akın etti. 300’ün üzerinde ürün çeşitliliği bulunan fuarda, 1 milyon metreyi aşkın perde uzunluğu kapasitesiyle Türkiye’de bir ilk de gerçekleştirildi. Müşterilerin ürün çeşitliliğinden ve fiyatlardan memnun kaldığı fuarda birçok ürün alıcısı ile buluştu.



Ekin Brode Genel Koordinatörü Sinan Dede, fuarda Türkiye’de ve dünyada bir ilkin gerçekleştirildiğini belirterek, “Şu an 1 milyon metrenin üzerinde, yaklaşık 300’ün üzerinde ürün yelpazesi ile bir fuar etkinliği yapıyoruz. Çarşambadan cumartesiye kadar dört günlük bir fuar. Türkiye’nin her yerinden, farklı farklı illerinden insanlar geldi. Bu fuarı gerçekten başarıyla sürdüreceğimize inanıyoruz” dedi.

Dünya çapında ihracat yapar hale geldiklerini ifade eden Sinan Dede, “Biz de elimizden geldiği kadar kaliteli ürünleri daha ucuza, daha ekonomik fiyata vermeye gayret ediyoruz. Bu sayede de insanların bizi tercih etmesine sebep oluyoruz. İnsanlar geldi ve akın etti. Farklı farklı ürünler almaya da devam ediyor” ifadelerini kullandı.



Fuar alanında 6 liradan 30 liraya kadar farklı ürünlerin olduğunu ifade eden Sinan Dede, ürünleri piyasanın yüzde 50 altında sattıklarını söyledi. Konya’dan Hatay’a kadar birçok ilden gelenlerin olduğunu kaydeden Dede, “Bizi tercih ettiler. Baktığımızda görüyoruz ki insanlar ürünlerini alıyor, araçlarına koyuyor ve mağazalarına gidiyorlar. Buradan memnun ayrılıyorlar. Fiyat memnuniyetini soruyoruz, ‘çok uygun’ diyorlar. Biz bu kadar beklemiyorduk. Bu da bir avantaj. İnsanları sevindiriyoruz, mutlu ediyoruz ve kaliteli ürün hizmeti sunuyoruz” diye konuştu.



Türkiye’nin her yerinden gelen esnafa farklı ürün ayrıcalığı tanıdıklarını dile getiren Sinan Dede, “Normalde dört gün sürecek bu fuarın amacı, esnafın cebine, bütçesine göre, başka yerden alamayacağı fiyatları alabilmeleri. İnsanlara kaliteli ürünü daha ucuz, daha ekonomik sunmak için Ekin Brode olarak elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



Hatay’dan iş yeri için alışveriş yapmaya gelen 20 yıllık perdeci Ahmet Saygılı, fuarı çok güzel bulduğunu belirterek, “Güzel ürün çeşitliliği var. Ürünler güzel, fiyatlar güzel. Fon olarak, tül olarak her şeyi konsepte yerleştirmişler. Güzel ürünleri var, seçip aldıktan sonra mağazamıza götürüp teşhir edeceğiz ve satacağız. Diğer fuarlara göre daha büyük kapsamlı olmuş, güzel olmuş” dedi.



Keçiören’de bulunan dükkanı için fuara gelen ve 15 yaşından beri perdecilik yapan 36 yaşındaki İsmet Karaoğlu ise, “Ürün çeşitliliği de fazla. Beklediğimden daha uygun geldi fiyatlar. Fiyat konusunda da indirim yapılmış. Dükkanımıza göre malzeme bulduk. Her üründen, her çeşitten malzeme var. Başka yerlerde bulamadığımız ya da başka yerlerin fiyatının yüksek olup burada daha uygun olduğunu gördüm. Bu yönüyle de güzel oldu bizim için” ifadelerini kullandı.

Anka Fuar Merkezi’ndeki fuar 26 Haziran tarihine kadar devam edecek.