Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanların reklamsız en iyi haber kaynaklarından birisi olan Pusholder her geçen gün adından söz ettirmeye devam ediyor. Twitter başta olmak üzere çeşitli sosyal medya adreslerinde güncel bilgiler paylaşarak milyonlarca kişiye ulaşan Pusholder uygulamasının sahibi Sercan Kılıç kısa sürede ulaştıkları başarıyı şöyle değerlendirdi:

“Günlük yaklaşık olarak 40 haberin paylaşıldığı Pusholder’in tüm uygulama ve sosyal medya platformlarında haber paylaşımı yapan 2 kişi mevcut. Fakat uygulamaların yazılımı, tasarımı ve blog içerikleri ise freelancer olarak çalışan kişilerden sağlanmaktadır. İki kişi ile bu kadar büyük işler başardığımızın altını özellikle çizmek istiyorum. Her geçen gün kitlesini arttıran ve bu kitleyi elinde tutmayı başaran Pusholder reklamsız yayıncılık anlayışıyla kullanıcılarının takdirini kazandı. Diğer haber kaynaklarındaki reklamlardan sıkılan kullanıcılara reklamsız hizmet vermek amacıyla kurduğumuz Pusholder için kullanıcıları linklere yönlendiren veya takipçilerimizi yanlış yönlendirecek reklamları kabul etmiyoruz ve uzun süre reklamsız bir haber kaynağı olarak kalacağız.”

Pusholder belirli bir haber yerine hava durumu, spor, son dakika haberleri gibi farklı alanlardaki haberlerle kullanıcılarını bilgilendirdiğini ve özellikle son dakika haberlerini rakiplerinden önce duyurarak insanların daha kısa sürede en doğru haberlere ulaşmasını sağladığını belirten Sercan Kılıç; “Biz hiçbir zaman paylaşacağımız haberleri ayırt etmiyoruz. Fakat kullanıcıları kötü tartışmaya yöneltebilecek veya birilerini hedef gösteren haber veya haber niteliği taşımayan paylaşım yapmaktan kaçınıyoruz. Kullanıcılarımızı bilgilendirmekle beraber onları oluşabilecek herhangi bir tartışmadan uzak tutmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Başarımızın sırrı devamlılık ve pes etmemek”

Geçtiğimiz yıl ocak ayında kurulan markanın kısa süre içerisinde yüz binlerce kitleye ulaşmasını önemli bir başarı olarak gören Sercan Kılıç; “Biz sadece doğru haberleri kısa sürede insanlarla paylaşmayı hedefledik. Hiçbir zaman hedef kitlemiz, takipçilerimiz artsın diye özel bir çaba göstermedik. Biz çabamızı tamamen paylaşımlarımıza harcadık. Başarımızın sırrı olarak devamlılığı ve pes etmemek olduğunu söyleyebilirim. Genel kitlemizin Twitter kullanıcıları ile oluşup daha sonra diğer sosyal medyalara ve web sitelerine yönlenerek doğru haberi ulaştırmak için her yerden kullanıcılara hitap etmek istiyoruz. İsteyenler bizi sosyal medya hesaplarımızdan, isteyenler mobil uygulamalarımızdan veya web sitemizden rahatlıkla takip edebilir” açıklamalarında bulundu.