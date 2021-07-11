Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, yarıfinal karşılaşmaları sona erdi. Başpehlivan Ali Gürbüz ile İsmail Koç finalde altın kemer için güreşecek. Fnale çıkan İsmail Koç kimdir, kaç yaşında boyu kaç? gibi sorular güreş severler tarafından merak ediliyor. İşte tüm detaylar... 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivan Ali Gürbüz ile İsmail Koç finalde altın kemer için güreşecek. Edirne’nin Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşen başpehlivan yarı final güreşlerinde Ali Gürbüz, Orhan Okulu’yu yendi. Bir diğer başpehlivan İsmail Koç da, Faruk Akkoyun’u mağlup etti. Erken final heyecanının yaşandığı yarı final güreşlerinde, rakiplerini yenen başpehlivan Gürbüz ve Koç, ilerleyen saatlerde şampiyonluk için kıran kırana mücadele gerçekleştirecek.

İSMAİL KOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

​660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finale yükselen İsmail Koç kimdir? 28 Haziran 1989 yılında Ankara Altındağ doğumlu olan İsmail Koç güreşe çocuk yaşlarda başladı. Kısa sürede elde ettiği başarılarla Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlık kategorisine yükselen İsmail Koç'un Kırkpınar'da 2011 yılı Küçük Orta Büyük birinciliği, 2012 yılı Büyük Orta İkinciliği ile 2013 yılı Başaltı ikinciliği bulunuyor. 1.96 boyunda olan güreşçi Kırkpınar pehlivanlık güreşlerinin en uzun boylu pehlivanı ve 135 kilo ağırlığında.





ALİ GÜRBÜZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ali Gürbüz 1987 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'ün oğlu olan Ali Gürbüz, 2008 yılında gerçekleşen 647. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında birinci olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2009 yılındaki 648. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale kadar çıkmayı başardı.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Antrenörlüğü bölümünde eğitim alan Ali Gürbüz, 2011 yılındaki 650. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Recep Kara'yı yenerek ilk kez başpehlivan oldu.

651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde yine Recep Kara'yı yenerek unvanını korudu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise İsmail Balaban'ı finalde yenerek üst üste 3. kez baş pehlivan oldu ve böylelikle altın kemerin ebedi sahibi oldu. Fakat doping testi pozitif çıktı ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2011-2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, ilk turda Abdullah Güngör’ü, ikinci turda Serhat Gökmen’i, üçüncü turda İsmail Koç’u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun’u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu’nu yenerek, finale adını yazdırdı. Gürbüz, final güreşinde rakibi Orhan Okulu’yu yenerek, 2019 yılı Türkiye Cumhuriyeti şampiyonu oldu.



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