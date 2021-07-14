Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği hava saldırılarıyla evleri yıkılan, maddi ve manevi olarak mağduriyet yaşayan Filistinli Müslümanlara yönelik devam ettirdiği Gazze Acil Yardım kampanyasını Kurban Bayramı’nda da et dağıtarak genişletecek. Son olarak, saldırılarda hasar gören evler için ‘Yeni İmar Projesi’ kapsamında Gazze’de yenilenen evleri ailelere teslim eden İDDEF, hayırseverlerin emanetleriyle mutfakta et pişmesine vesile olacak.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “işgalci İsrail’in yıllardır hava, kara ve denizden abluka altında tutmasıyla yoksullaştırdığı, derin ekonomik kriz yaşattığı ve son dönemde gerçekleştirdiği saldırılarla büyük bir yıkıma neden olduğu Gazze’ye umut olmaya devam ediyoruz. Kardeşlerimizin yaralarını Gazze Acil Yardım kampanyamız kapsamında Gazze ofisimizdeki ekiplerimizle gıda, ev tadilatı, nakdi yardım, kira, ilaç ve tıbbi malzeme, yakıt, su arıtma tesisleri ve ambulans desteğiyle sarmaya aralıksız devam ederken hayırseverlerimizin Gazze’ye bağışladığı kurbanlar için ülkedeki ekiplerimizce alım, kesim ve dağıtım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Öte yandan 13 bin evin yıkıldığı Gazze’de Yeni İmar Projesi kapsamında evleri yenileyerek mağdur kardeşlerimize yuvalarına kavuşturuyoruz. Yeni evlerine yerleşen kardeşlerimize yalnız bırakmayarak gıda ve et yardımında bulunuyoruz” denildi.

2021 vacip kurban organizasyonu kapsamında Gazze’de de çalışma yapılacağı belirtilen açıklamada, “Tüm yıl boyunca Gazze ofisimizin koordinasyonu ve ekiplerimizin sahadaki çalışmalarıyla insani yardım faaliyetleri yürüttüğümüz Gazze’de hayırseverlerimizin kumanya ve kurban bağışlarını Gazze’ye ulaştırdığımız gibi Kurban Bayramı’nın bereket iklimini Filistinli kardeşlerimizle yaşıyoruz. 2021 vacip kurban organizasyonunu “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla gerçekleştirirken, bu kapsamda Gazze’de kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını ekiplerimizce yaparak tek tek ailelere ulaştıracağız. İsrail’in 11 gün boyunca bombalı saldırı düzenlediği Gazze'de yüzlerce kardeşimiz şehit olurken, binlerce kişi yaralandı ve 120 binden fazla kişi evsiz kaldı. Eşya ve barınak, sağlık, su ve hijyen ile gıda ihtiyaçları bulunan kardeşlerimize yardım ulaştırmaya devam ederken Kurban Bayramı’nda da bağışçılarımızın emanetlerini teslim edeceğiz. Gazze’deki 2 milyona yakın kişiden, 1,3 milyonu yardıma muhtaç şekilde hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Saldırı, yokluk ve yoksulluk nedeniyle su, gıda ve et yardımına ihtiyacı olan Filistinli kardeşlerimizin bayramda da yanlarında olacağız” ifadelerine yer verildi.