Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci madalyamız da tekvandodan geldi. 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün, bronz madalya aldı.

REPESAJA ÇIKMA HAKKI ELDE ETTİ

Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını kaybetti. Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti.

Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaştı.

3-2 GERİDEN GELDİ

Mücadelenin ilk raundunu 3-2 geride kapatan Hatice Kübra, iyi bir performans gösterdiği ikinci raundu 2-0 üstün kapattı ve toplam skorda 4-3 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Hatice Kübra İlgün, raundu 4-3, maçı da 8-6 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

İKİNCİ MADALYAYI KAZANDIRDI

Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber'in ardından oyunlarda Türkiye'ye 2. madalyayı kazandıran isim oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Olimpiyatlarda ilk madalyalar Hakan ve Hatice'den! Dün tekvando dalında sporcularımızın kötü bir gün geçirmesinin ardından bugün Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün ülkemize bronz madalyayı getirdi.