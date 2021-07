Türkiye Gazetesi

Genç iş insanı Deniz Işın Coşkuner “Türkiye son 48 saattir yangınlarla mücadele ediyor. Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerine de sıçrayan yangın sadece Antalya ile sınırlı kalmadı. Şu ana kadar Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Muğla’da da pek çok farklı alanda yangınlar devam ediyor. Asırlık ormanlarımız, ülkemizin akciğerleri birkaç saat içinde yok oluyor. Yangını çıkaranların birçoğu bulunamıyor. Farklı şehirlerde ve ilçelerde eş samanlı başlayan bu yangınların kötü niyetli kişilerce yapıldığı düşünülüyor. Ülkemizin geleceğine kast edenlerin bir an önce yakalanması ve en ağır şekilde cezalandırılması gerekir. Giden milyonlarca canlıyı geri getirmeyecektir, sorumluları cezalandırmak. Ancak bundan sonra ormanı yakmaya yeltenenleri caydıracaktır” diye konuştu.



Manavgat yangınında çok yakın bir arkadaşının da evinin yandığını ve bu durumdan ziyadesi ile üzüntü duyduğunu dile getiren Coşkuner, “Manavgat yangınını duyduğum anda, burada yaşayan çok yakın bir arkadaşımı aradım. Evlerinin yandığını ağlayarak anlattı. Kendisi ile benzer durumda birçok ailenin olduğunu da anlattı. Bu durum beni ziyadesi ile üzdü. Evleri yanan ve yangından zarar görenlere yönelik acil bir yardım ve destek paketinin açıklanacağını umuyorum. Devletin adımını beklemeden komşular olarak, evini kaybedenlere kapımızı açmalıyız. Kendi evimiz yanmadan, orman yangınlarının nasıl bir felaket olduğunu göremiyoruz maalesef. Yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını, Türkiye olarak bu felaketi en az zayiatla atlatmamızı diliyorum.” Diyerek orman yangınlarının bir an önce son bulmasını dilediğini sözlerine ekledi.