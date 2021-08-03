Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlkbahar ve yaz aylarında yeni sezon tunik alışverişi yapacak olan kişiler bu kategori üzerinden seçim yapmaktadır. Renkler ve kullanılan desenler ile pek çok seçenek sunan yeni sezon tunik kategorisi her tarza uygun parça oluşturmaktadır.

Şifon Tunik Modelleri

Şifon tesettür modası bu sezon hemen hemen her parçada görülmektedir. Şifon kumaş ile tasarlanan tunik modelleri sezona ayrı bir hava katmaktadır. Son zamanların beğenilen renklerinden biri olan pudra ve bebe mavisi renkleri ile şifon tunikler en tarz görünümü oluşturmaktadır. Yeni sezon hem şık hem rahat tunik alışverişi yapacak olan kişiler şifon tunik kategorisini incelemektedir. Bu kategori içerisinde yer alan tüm ürünler yeni sezona ve modaya uygun şekilde tasarlanan parçalar içermektedir. Kullanım alanları geniş olan tunikler bu kategoride sunulmaktadır.

Abiye Tunik Modelleri

Abiye kombinlerinin kurtarıcı parçalarından biri abiye tuniklerdir. Hazırlanan abiye tunik kategorisi içerisinde şık ve modern görünümlü tunikler içermektedir. Abiye tunik modelleri ile tarz bir görünüm elde etmek isteyen kişiler omuz hizasından aşağı doğru inen ince işleme detaylarının bulunduğu modellere göz atmaktadır. Tarzı ile göz kamaştıran bu tunik modelleri farklı beden seçenekleri ile herkes için uyumludur. Yeni sezon tunik alışverişlerinin kurtarıcı parçası abiye tunik modelleri en kaliteli şekilde üretilerek, bu kategori içerinde yer almaktadır.

Renkli ve Desenli Yeni Sezon Tunik Modelleri

Renkli ve desenli yeni sezon tunik modelleri ile farklı dokunuşlar elde edebilirsiniz. Renklerin canlılığı ve desenlerin farklı olması ile tarz kombinler oluşturulmaktadır. Sezon içerisinde en çok satın alınan parçalar arasında yarasa kol ince kumaş yuvarlak yaka renkli tunik modelleri gelmektedir. Bu parçalar sezona uygun olacak şekilde tasarlanan ürünlerdir. Sarı, lila, kırmızı ve turuncu renkleri ile kategori içerisinde yer alan tüm tunik modelleri canlılık kazanmaktadır.