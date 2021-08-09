Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

J Plasma Nedir?

Helyum gazı ile cihazın özel Radyofrekans teknolojisi birleştirildiğinde helyum plazma enerjisi ortaya çıkmaktadır. İşte bu helyum plazma enerjisi sayesinde cilt altındaki kolejenlerde ciddi oranda kısalma ve bunun sonucunda da deride sıkılaşma oluşturabilmektedir. Helyum gazının insan vücudunda herhangi bir toksik etkisi bulunmamaktadır.

J plasma cerrahi olmayan deri sıkılaştırma için kullanılabildiği gibi özellikle yüz bölgesinde cilt soyarak deri gençleştirme amaçlı da kullanılabilmektedir.

Günümüzde insanlar deri çıkartılarak yapılan germe ameliyatlarından ve onların bıraktığı cerrahi izlerden mümkün olduğu kadar kaçınmaya çalışmaktadır. Özellikle kilo alıp vermeler sonrasında veya her zaman zayıf olsa bile karın bacak içi veya kol derisinde ciddi gevşeklik olan kişilerde J plasma teknolojisi derinin kesilmeden sıkılaştırılmasını sağladığı için çok tercih edilmektedir.

Deri sıkılaştırma amaçlı olarak boyun, kol içi, karın, sırt, bel, kalça, basen, pubis ve bacak içleri gibi çok çeşitli bölgelerde başarı ile kullanılabilmektedir.

Yanaklar, alın, alt ve üst göz kapakları, dudak üstlerindeki; ince veya derin çizgilerin, lekelerin azaltılması ve derinin sıkılaştırılması için Karbondioktsit lazer peeling veya fenol peeling gibi çok etkili deri soyma yapılmasını sağlamaktadır. Sonrasında yüz bölgesinde deri sıkılaşmakta, kırışıklıklar düzleşmekte, derideki lekeler azalmakta çok ciddi bir gençleştirme etkisi ortaya çıkmaktadır. Cilt dokusunun gençleşmesini sağlar. Hastalara etkili ve uzun süreli etkiler sunduğu için J plasma gün geçtikçe daha çok tercih edilmektedir.

J Plasma Nasıl Yapılır?

J plasma yaptırmaya karar veren bir hasta öncelikle bu konuda tecrübeli bir doktor ile görüşüp muayene olmalıdır. Muayene sırasında şikayetleri dikkatli bir şekilde değerlendirilir. Muayene sonrasında hastanın beklentisi ve uygulamanın hastaya sağlayabileceği faydalar hasta ile konuşulup anlatılır.

Görüşmede hastanın tedavi planlaması yapılır ve ardından tetkikler tamamlanır. Tetkiklerde operasyona engel olacak herhangi bir durum yok ise uygulamaya geçilir. Ama genelde tek seansta yapılır. Ancak hastada birden çok bölgede hem yağlanma hem de deri gevşekliği var ise iki seans gerekebilir. Küçük alan uygulamaları sedasyonlu lokal anestezi ile yapılabilmektedir ama birden çok alana yapılacak J plasma hastane ortamında ve genel anestezi ile uygulanır. Hasta isterse 6 ay sonrasında tekrarlanabilir.

J Plasma Kimlere Uygulanır?

Derilerinde gevşeklik bulunan hastalara germe ameliyatları yerine uygulanabilmektedir. Yüz gençleştirme için karbondioksit lazer veya fenol peeling yerine cilt soyma amacıyla da etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Uygulama için hastanın 18 yaşını doldurmuş olması ve herhangi bir sağlık sorununun olmamış olması gerekir.

Vaser Liposuction Yöntemleri Nelerdir?

Günümüzde yağ alarak uygulanan Vücut şekillendirme yöntemleri içinde en sık tercih edilen uygulamalardan bir tanesi vaser liposuctiondır. Uygulama süper ultrasonik lipoliz olarak da bilinir. Bu ileri teknoloji sayesinde meydana gelen bölgesel yağ birikimleri kolayca giderilebilir.

Vaser Liposuction Nasıl Yapılır?

Vaser uygulamasında önce uygulama yapılacak bölgeye serum fizyolojik enjeksiyonu yapılır. Ardından bölgeye ultrasonik etkiyi oluşturmak için ince bir prob yerleştirilir. Bu probun saniyede 37.000 kez titreşerek oluşturduğu ultrasonik ses sayesinde yağlar birbirinden ayrılır ve sıvılaşır. Ardından ulaşan bu yağlar ince kanüller ile dışarıya çekilir. Vaser liposuctionda yağlar selektif

yani seçici bir şekilde etkilenir. Ultrasonik etki ile yağ dışındaki damar veya sinir dokuları etkilenmez.

Birden fazla bölgeye uygulanacak ise ise genel anestezi uygulaması tercih edilir. Tek ve küçük bölge uygulamaları için lokal anestezi veya sedasyonlu anestezi ile işlem gerçekleştirilebilir. İşlem sırasında ağrı hissetme, acı çekme durumu olmaz.

Vaser Liposuction Fiyatları

Hastanın boyu, alınacak yağ miktarı, uygulama yapılacak alan sayısına göre vaser liposuction fiyatları kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu yüzden uzman hekimle yüz yüze görüşme sağlayarak, ön muayenenin gerçekleşmesi gerekir. Bu sayede daha detaylı ve doğru bir şekilde fiyat bilgisi alınmış olur.

Total Vücut Şekillendirme Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Total vücut şekillendirme uygulama işleminden sonra dikkat edilmesi gereken birçok durum vardır. Başarılı sonuç alınması için mutlaka operasyonu yapan doktorun vermiş olduğu talimatlara uyulması gerekir.

Korse kullanımı, yatış pozisyonunun ayarlanması, verilen reçetelerin düzenli kullanılması, spora erken başlanması, düzenli masaj yapılması gibi durumların dikkate alınması önemlidir.

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