Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2021 yaz sezonunda ekranlar birbirinden renkli dizilere emanet edildi. Aşkın Tarifi, Baht Oyunu, Ada Masalı ve Aşk Mantık İntikam gibi diziler ile yaz aylarında ünlü oyuncular televizyon ekranlarında yerini aldı. Eylül ayının başlaması ile birlikte birkaç sezondur devam eden ve ekranlarda adeta fırtınalar estiren diziler için ise geri sayım başladı. Bu hafta 3 dizi ekranlara veda ederken 2 yeni dizi izleyiciye merhaba diyecek. 4 dizi ise yeni sezonun ilk bölümü ile seyircileri ekran başına kilitleyecek.

İKİ DİZİNİN VEDASI AÇIKLANDI

Ekranlara bu hafta 2 dizi veda ediyor. Veda eden ilk dizi başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı Aşkın Tarifi oldu. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, bu hafta 14. bölümü ile final yapıyor.

Vedası açıklanan bir diğer yapım ise ekran macerasına geçen yaz sezonunda başlayan ve oldukça sevilen Sen Çal Kapımı oldu. Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bursin'in paylaştığı yapım, Çarşamba günü 52. bölümü ile ekranlara veda ediyor.

YENİ SEZONA START VERECEKLER

Yeni sezonda ekranlarda yer alacak dizilerin geri dönüş tarihleri belli olmaya başladı. Birçok dizi çekimlere başlarken, bu hafta 4 dizi yeni sezonunun ilk bölümü ile seyircisine merhaba diyecek.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 4'üncü sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İbrahim Çelikkol'u kadrosuna katarak oldukça ses getiren dizide başrolleri Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Kerem Alışık ve Hande Soral paylaşıyor.

Dokuz bölüm yayınlandıktan sonra yaz sezonuna giren ve izleyicileri oldukça merakta bırakan Camdaki Kız, bu hafta 10. bölümü ile Çarşamba akşamı ekranlardaki yerini alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı romanından uyarlanan dizi, konusu ile büyük yankı uyandırmıştı. Yeni sezonda neler olacak heyecanla bekleniyor.

'Kardeşlerim' dizisi de bu hafta ekranlara dönüş kararı alan yapımlar arasında yer alıyor. Hayata ve birbirlerine sımsıkı tutan dört kardeşin hikayesini konu alan dizide Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Halit Özgür Sarı gibi isimler yer alıyor.

Bu hafta ekranlara dönen son dizi ise TRT'de yayınlanan Gönül Dağı. 31. bölümü ile ekranlara gelecek olan dizide heyecan kaldığı yerden devam edecek. Berk Atan ve Gülsim Ali'nin başarılı performansı ile süren dizi, 11 Eylül Cumartesi akşamı yeni bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

İKİ YENİ DİZİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR

Ekranlara veda eden yaz dizilerinin yerini alacak olan yeni sezon dizileri de tanıtım fragmanları ile oldukça dikkat çekti. O dizilerden ikisi bu hafta ilk bölümleri ile ekranda yerini alacak.

Sezonun iddialı yapımları arasında yer alan, güçlü kadrosu ve tanıtımları ile dikkat çeken 'Uzak Şehrin Masalı' bu hafta diziseverlerle buluşacak. Dram türündeki dizinin başrollerini Aslıhan Güner, Timur Acar, Begüm Birgören ve Barış Kılıç paylaşıyor. Son olarak Yasak Elma'da rol alan ve dizi takipçilerinin ayrılığına oldukça üzüldüğü Barış Kılıç'ın yeni projesi merakla bekleniyor.

Komedi türündeki 'İçimizden Biri', 12 Eylül Pazar akşamı ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Başrollerinde Özge Yağız, Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Derya Alabora ve Renan Bilek'in yer aldığı dizinin fragmanları yayınlandı.

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