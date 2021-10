Türkiye Gazetesi

Bahsi geçen derginin desteği kurumdan sağlansa dahi tüm yazım, çizim ve işleyiş gönüllüler tarafından yapıldı. Projelerin genellikle kısa soluklu olması hasebiyle Damla Projesi’nde yıllar boyunca görev almış faaliyette bulunmuş olan gönüllü gençler, Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği’ni kurarak, bunu bir süre sonra Gönüllülük Federasyonu’na çevirdi. Böylelikle süreklilik kazanıldı. Bu gelişmelerden sonra her kesime hitap edebilmeyi amaçlayan gönüllüler Dergi’nin de adını değiştirerek TEFANİ çatısı altında buluştular.

Tefani’nin anlamı: Birbirinde fâni olmak. Arkadaşının iyi ahlâkıyla sevinmek. Arkadaşının, kardeşinin meziyyet ve hissiyatı ile fikren yaşamak manalarına geldiğini aktaran dergi Editörü Sevtap Gülen Şimşek, Projenin, dolayısıyla Derneğin düsturuna yakışır bir isim ile devam ettiklerini dile getirdi. Geniş bir çevreye yayılmayı amaçladıklarını aktaran Gülen Şimşek, gençler olarak sadece dernek ve projedeki gönüllülerle kalmayıp, edebiyat dünyasına da birçok yazar ve şairin yolunun dergiden geçtiği gibi Tefani Dergi’de de bu yolun yolcusu yeni kalemlerin yeni çizerlerin yetiştiğini iletti. Tefani Dergi’nin dergicilik serüveninde dergiye ait ISSN kodunu alarak raflarda ulusal satışlarla yerini aldı. 2022’de abonelik faaliyetlerine de başlayacaklarını, okurlarına bez çanta, kupa bardak gibi hatırası olan hediyelerin de olduğu da aktaran dergi editörü tüm ekibin 8. Sayıya dek uzaktan çalışarak online toplantılarla bir araya geldiğini, farklı illerin aynı çatı altında buluşarak basılı yayın ortaya koyduklarını söyledi. Ayrıca Gülen Şimşek: ‘’ Dergimizde yazısı ilk defa yayınlanan çok genç var, çok güzel mailler alıyoruz. Mesela o kadar güzel şiir yazan gençler var ki birçok büyük dergi bu gençlerin şevkini kırarken her birini özenle okumaya ve fırsat buldukça dergimizde yer vermeye çalışıyoruz. Yol kenarlarında yetişen papatyaları görmezseniz papatya tarlasına nasıl ulaşabilirsiniz? Bu gençlere fırsat verildiği sürece her alanda kendilerini gösterecekler, birilerinin ağabeyi birilerinin dayısı olmak zorunda değil, bizler edebiyata gönül veren kalemi kuvvetli her gence fırsat vermeye, Tefani çatısı altında buluşup aile olmaya kendimizi adadık. Bizler dikenli yollardan geçtik ama arkamızda gül bahçesi bırakmayı hedefliyoruz. Bugün salonu özel konuklarımızla ve katılımcılarımızla doldurarak verimli bir faaliyette bulunmuş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çocuk Edebiyatı alanında Öğretmen Yazar Arzu Başer ve Psikolog Yazar Cihan Buğdaycı bizimle beraberdi. Baştan beri beraber olduğumuz, omuz omuza olduğumuz tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte nice satırlarda buluşmak umuduyla’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.