Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"VAKALARIN YÜZDE 50'Sİ 30 YAŞ ALTINDA"

“Şu an aktif vakaların yüzde 50’den fazlası 30 yaş altındadır. Gençlerdeki oran artmakla birlikte bu durum hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımamıştır. Ancak gençlerimiz, hastalığın ailelere, vefat oranının yüksek olduğu büyüklerimize taşınmasında etkili bir faktördür”

Bakan Koca'dan aşı açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır” dedi.

Bakan Koca duyurdu, Biontech'te 3. doza gerek yok Sağlık Bakanlığından kritik Bilim Kurulu toplantı sonrası yazılı açıklama geldi. Bakan Koca, "Bugün itibarıyla aktif vakalarımızın yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır." bilgisini paylaştı. Koca herkes tarafından merak edilen '3. doz aşı' konusuna da açıklık getirdi.