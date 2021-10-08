Türkiye Gazetesi

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İskenderun İstihbarat Büro Amirliği görevlileriyle koordineli bir şekilde uyuştucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

NAR EKŞİSİ ŞİŞESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Öncüpınar Sınır kapısından bir tırın üzerinde bulunan İskenderun Limak port limanına bırakılan konteynerda yapılan aramada konteynerda bulunan nar ekşisi şişeleri içerisinde balonlar halinde yerleştirilmiş tahmini 200 adet olan ve toplamda 200 kilogram olan captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pipetin içinden uyuşturucu çıktı! Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ekipler, pipet içerisine konulmuş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Okul önünde uyuşturucu satanlara operasyon Tekirdağ'da çocukları uyuşturucu satan 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların motosiklet kaskı içerisinde uyuşturucu taşıdığı belirlendi.